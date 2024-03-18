Рідкісні та неушкоджені артефакти: археологи виявили гробницю часів династії Мін (фото)

Китайські дослідники знайшли неушкоджену гробницю часів династії Мін у провінції Шаньсі. В головній камері вчені виявили дві дерев’яні труни прикрашені малюнками.

У північній китайській провінції Шаньсі археологи знайшли напрочуд добре збережену гробницю часів династії Мін (1368-1644 рр. н. е.). Ця гробниця, знайдена в місті Сіньчжоу, є свідченням давніх китайських поховальних практик і дає змогу дослідити життя та звичаї тієї епохи, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попри те, що гробниці вже понад 430 років, її вміст, включно з вишуканими похоронними меблями та дерев'яною труною, залишився напрочуд цілим і неушкодженим. Такий рівень збереження є рідкістю, особливо в провінції Шаньсі, де умови навколишнього середовища часто призводять до псування стародавніх артефактів.

Фото: chinadaily.com.cn

Розкопки також виявили історичні реліквії, що охоплюють різні періоди, від періоду Луншань (2900-2100 рр. до н. е.) до періоду Воюючих держав (475-221 рр. до н. е.), а також гробниці часів династій Хань, Тан, Цзінь, Юань, Мін і Цин. Серед цих знахідок гробниця династії Мін виділяється своїм станом збереження та архітектурною величчю.

Фото: chinadaily.com.cn

Могильний комплекс складається з похилого проходу, центральної поховальної камери і меншої задньої камери, загальною довжиною приблизно 25,3 метра. Особливо вражає вхід, прикрашений кам'яною сторожкою зі складним різьбленням і подвійними дверима.

У головній поховальній камері археологи знайшли дві вишукано оздоблені дерев'яні труни, прикрашені складними мотивами. Біля них виявили також порцелянові посудини із зерном, рідинами та оліями, що дають уявлення про стародавні поховальні звичаї та ритуали. Внутрішня труна розписана яскравими квітами, травами та зображеннями павичів, а зовнішня — золотими візерунками у формі діамантів.

Менша задня камера обставлена різноманітними дерев'яними предметами, зокрема вівтарями, столами, стільцями та різним начинням, які дають уявлення про статус і повсякденне життя покійного. Епітафія, знайдена в гробниці, вказує на те, що її власник міг мати шляхетний титул, що додає інтриги навколо знахідки.

Раніше Фокус писав про великий обман XVIII століття. Дослідники розповіли, як шахова "машина" перемогла Франкліна і Наполеона.

А також ми розповідали про 1200-річний меч, який витягли магнітом із річки. Окрім слави, чоловік отримав юридичні проблеми.