Напівпровідники на кістках: Intel побудує свій завод на місці неолітичних курганів (фото)

У Німеччині археологи знайшли древні кургани на території, що належить компанії Intel. У майбутньому на цьому місці планують побудувати завод із виробництва напівпровідників.

Поблизу Магдебурга, Німеччина, археологи знайшли два кургани, які датуються епохою неоліту. Відкриття відбулося під час розкопок, що були спричинені майбутніми будівельними роботами технологічного гіганта Intel, пише Arkeonews.

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Учені знайшли два масивні кургани на відстані близько 200 метрів один від одного, які містять по кілька поховань у кожному. Ці кургани, що входять до групи Баальберге та датуються з 4100 по 3600 роки до н. е., ймовірно, були ключовими орієнтирами для доісторичних спільнот.

Цікаво, що простір між ними слугував церемоніальним шляхом приблизно 1000 років потому, де ритуально приносили в жертву молоду худобу і ховали людей.

Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Це місце, розташоване в межах Айленберга, невеликого пагорба, в районі якого планується будівництво заводів Intel, продовжує розкривати свої таємниці. Розкопки також відкрили кургани часів культури кулястих амфор (3300-2800 рр. до н. е.) і культури шнурової кераміки (близько 2800-2050 рр. до н. е.), що демонструють послідовну модель ритуального використання протягом тисячоліть.

У той час, коли Державне управління з управління спадщиною та археології Саксонії-Ангальт (LDA) завершує розкопки, щоб звільнити місце для заводів з виробництва напівпровідників Intel, важливість документування та збереження цього стародавнього місця неможливо переоцінити.

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