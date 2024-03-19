Брелок із XV століття: в Польщі знайшли рідкісний неординарний артефакт (фото)

Польські археологи знайшли ремінну петлю для підвішування невеликих предметів на поясі. У Європі знайдено всього 15 схожих артефактів, що робить знахідку унікальною.

Поблизу міста Кам'янець-Поморський на північному заході Польщі археологи виявили рідкісний пізньосередньовічний артефакт — ремінну петлю, призначену для підвішування ключів або невеликих сумок. Ця знахідка, про яку Музей історії Кам'янської землі повідомив у соціальних мережах, є лише 15-м подібним артефактом, виявленим у Європі, що робить її справді надзвичайною, пише Arkeonews.

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Петля, висотою 56 міліметрів, напрочуд добре збереглася. На її передній панелі зображено антропоморфну фігуру зі схематично позначеною головою та руками, покладеними на стегна. Зі стегон стирчать вигнуті елементи з невеликими отворами.

Під час детальнішого вивчення археологи помітили діагональні та горизонтальні розрізи на тулубі та стегнах, що зображують костюм, характерний для епохи пізньої готики. Під костюмом знаходиться вертикальний отвір, приблизно 13 міліметрів завдовжки, за яким слідує ще один отвір, можливо, призначений для прикріплення невеликих предметів — ключів або сумки.

Фото: Kamień Land History Museum

Ці поясні петлі, або гачки, можна розділити на дві основні групи: ті, що зображують пари, які обіймаються, і поодинокі фігури, часто зображені з руками на стегнах. Датовані другою половиною XV або першою половиною XVI століття, ці артефакти у спеціальній літературі зазвичай асоціюються з Нюрнбергом.

Аналіз таких артефактів показує, що вісь із гвинтами зазвичай кріпилася через отвір у нижній частині фігурок. Ця вісь з'єднувалася з овальною скобою, подібною до сучасних брелоків, що дозволяє припустити, що ці гачки носили на міцних шкіряних ременях, але їх можна було легко зняти. Ключі, гаманці або невеликі сумки з тканини чи шкіри можна було підвішувати до гачка для зручного носіння.

Цікаво, що на історичних зображеннях XV-XVI століть зображені чоловіки та жінки, які носять на своїх поясах різні предмети, зокрема ножі, столові прилади й навіть ложки. Це свідчить про те, що такі ремінні петлі слугували практичними аксесуарами для носіння різних предметів.

Це відкриття не розповідає про матеріальну культуру пізньосередньовічної Європи, але й піднімає цікаві питання про соціальні та практичні аспекти повсякденного життя того часу. Подальші дослідження подібних артефактів та їхнього контексту можуть дати цінну інформацію про середньовічне суспільство та його повсякденні практики.

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