Від симптомів грипу до ампутації ніг: маленьку дівчинку вразила таємнича хвороба

Життя дитини, ураженої небезпечною бактерією, назавжди розділилося на "до" і "після", позбавивши дівчинку можливості ходити і вже забравши одну руку. Лікарі досі ламають голову над джерелом зараження.

Маленька дівчинка на ім'я Вікторія Пастен-Моралес мужньо бореться за своє життя в лікарні після того, як її вразила раптова і важка бактеріальна інфекція. У свої 7 років Вікторія пережила більше, ніж багато хто з нас може собі уявити: вона перенесла вісім операцій по боротьбі з інфекцією, викликаною стрептококом групи А. Це випробування почалося досить невинно із симптомів, які багато хто списав би на звичайний грип — лихоманка і блювота. Однак усе різко змінилося на гірше, коли її стан погіршився менш ніж за півдня, що вже призвело до ампутації кількох кінцівок, пише New York Post.

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Стрептокок групи А (СГА) — це вид бактерій, що часто трапляється в горлі та на шкірі. Хоча він може спричиняти відносно легкі інфекції, як-от фарингіт та імпетиго, він також здатний призвести до серйозніших і небезпечніших для життя станів, як-от некротизуючий фасциїт і синдром стрептококового токсичного шоку. Ці серйозні стани виникають, коли бактерії проникають у ті частини тіла, де їх зазвичай не буває, наприклад, у кров, м'язи або легені, виробляючи токсини та ферменти, які можуть швидко руйнувати тканини й поширювати інфекцію, вимагаючи термінового медичного втручання. Цій бактерії та її впливу на наш організм присвячено безліч досліджень.

Боротьба Вікторії почалася наприкінці лютого, коли, здавалося б, незначні симптоми швидко посилилися і стали більш агресивними. Її сім'я була шокована швидкістю погіршення її стану, що призвело до негайної госпіталізації в дитячу лікарню Фенікса, США. Там лікарям довелося ухвалити непросте рішення — ампутувати їй обидві ноги і праву руку, щоб врятувати життя, тоді як ліва рука залишилася під наглядом лікарів. Інфекція також зачепила її нирки, і, хоча зараз Вікторія притомна, вона дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі ще не змогли встановити, як саме дівчинка заразилася.

Дівчинка не може говорити, але висловлює свою вдячність і настрій поцілунками та кивками голови Фото: Victor Pasten

Незважаючи на всі ці труднощі, Вікторія проявляє неймовірну стійкість. Наразі вона не може говорити, але висловлює свою вдячність і настрій поцілунками та кивками голови, особливо коли її відвідують співробітники школи. Її оточення згуртувалося навколо неї та її сім'ї, зібравши вже понад 23 000 доларів, щоб допомогти з несподіваними і непомірними медичними витратами.

Ця історія показує явні наслідки тих важких інфекцій, які може спричиняти стрептокок групи А. Історія Вікторії — є суворим нагадуванням про те, як швидко здоров'я може бути втраченим через непередбачуваність бактеріальних інфекцій. Її мати називає Вікторію "воїном" — відповідний титул для людини, яка виявляє таку хоробрість і не припиняє боротьбу перед обличчям найскладніших випробувань.

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