Плани Ілона Маска. Майбутня версія Starship вирушить до зірок: на Марсі буде через 5 років

Засновник і власник компанії SpaceX заявив, що досконаліша версія космічного корабля Starship зможе подорожувати між зоряними системами.

За словами Ілона Маска, засновника і генерального директора компанії SpaceX, майбутня версія космічного корабля Starship, який нещодавно було випробувано втретє, вирушить у міжзоряний простір. Також мільярдер вважає, що цей корабель буде на Марсі вже через 5 років, пише Futurism.

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Starship являє собою конструкцію, яка складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship. Разом ця ракетна система має висоту 122 метри, при цьому сам корабель має висоту 50 метрів. Нижній ступінь мегаракети оснащений 33 двигунами Raptor, а верхній — шістьма двигунами. На сьогодні Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетною системою з усіх коли-небудь створених. До того ж і ракета-носій, і космічний корабель призначені для багаторазового використання.

14 березня компанія SpaceX провела вже третє за рахунком випробування Starship, під час якого космічний корабель зміг досягти орбіти, але за 50 хвилин розвалився на частини під час входження в атмосферу Землі і впав в Індійський океан. Незважаючи на це, в компанії SpaceX політ вважають успішним, якщо порівнювати його з результатами минулих двох спроб.

Starship являє собою конструкцію, яка складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship. Разом ця ракетна система має висоту 122 метри, при цьому сам корабель має висоту 50 метрів Фото: SpaceX

Ілон Маск вважає, що Starship дасть змогу людству в майбутньому стати міжпланетним видом, тобто з його допомогою можна буде доставити величезну кількість людей на інші планети для створення там колоній. Після не зовсім вдалого польоту Starship нещодавно в соціальній мережі Х Ілон Маск написав, що цей космічний корабель буде на Марсі вже через 5 років.

Після не зовсім вдалого польоту Starship нещодавно в соціальній мережі Х Ілон Маск написав, що цей космічний корабель буде на Марсі вже через 5 років Фото: space.com

Також власник SpaceX в іншому пості повідомив про більш амбітні плани з освоєння космосу. Ілон Маск вважає, що космічний корабель Starship призначений для того, щоб пролетіти всю Сонячну систему і досягти Хмари Оорта, тобто гігантської сферичної оболонки, що оточує Сонячну систему. А космічний корабель майбутньої версії, який матиме більший розмір і новіші технології, зможе відправиться в інші зоряні системи.

Найближча до Сонця зірка, Проксима Центавра, розташована на відстані 4,2 світлових роки. Наявні зараз технології дадуть змогу космічному кораблю долетіти до цієї зірки приблизно за 6300 років.

Ілон Маск вважає, що космічний корабель Starship призначений для того, щоб пролетіти всю Сонячну систему і досягти Хмари Оорта, тобто гігантської сферичної оболонки, що оточує Сонячну систему Фото: Live Science

Виходить, що або астронавти повинні впасти в сплячку на борту корабля, або ж народжувати дітей, щоб їхні нащадки долетіли до найближчої зірки. Але, можливо, компанія SpaceX зможе знайти спосіб порушити закони фізики і космічний корабель зможе летіти зі швидкістю світла за допомогою якогось абсолютно нового двигуна.

Але для реалізації таких планів компанії Ілона Маска потрібно для початку показати, що космічний корабель Starship може вийти на орбіту й успішно повернутися назад. Також SpaceX має контракт із NASA, який передбачає, що одна з версій Starship доставить астронавтів з орбіти на поверхню Місяця 2026 року. Якраз через перші невдалі випробування мегаракети Ілона Маска NASA довелося перенести дату відправки астронавтів на Місяць із 2025 року.

Якщо ж говорити про польоти через усю Сонячну систему, про які говорить Маск, то його компанії потрібно зробити ще дуже багато чого в плані вдосконалення космічного корабля Starship. Зокрема, потрібно з'ясувати, як він зможе нести величезну кількість палива на борту, щоб дістатися до краю Сонячної системи, а також потрібно створити новітню систему життєзабезпечення астронавтів, адже політ буде дуже довгим.

У SpaceX є контракт із NASA, який передбачає, що одна з версій Starship доставить астронавтів з орбіти на поверхню Місяця у 2026 році. Якраз через перші невдалі випробування мегаракети Ілона Маска NASA довелося перенести дату відправки астронавтів на Місяць з 2025 року Фото: Starship

Ілон Маск не вперше робить сміливі заяви, які стосуються ракетної системи Starship, але чи будуть розліновані його плани покаже час. Версія космічного корабля для польотів через Сонячну систему, не кажучи вже про польоти до інших зірок, вимагає не тільки новітніх технологічних рішень, а й численних випробувальних запусків у космос. А поки що навіть невідомо, коли відбудеться четверте випробування Starship. Але, враховуючи, що з кожним разом SpaceX покращує результати польотів, можна припустити, що щось з ідей Маска може бути реалізовано. А може й ні.

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