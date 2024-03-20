Захопливе астрономічне явище: який вигляд матиме сонячне затемнення на Місяці (фото)

Два майбутні затемнення мали б зовсім інший вигляд, якби ви перебували на поверхні Місяця.

У ніч із неділі, 24 березня, на понеділок, 25 березня, відбудеться часткове місячне затемнення, а менш ніж за три тижні, 8 квітня, відбудеться повне сонячне затемнення, коли Місяць закриє собою Сонце. Обидва затемнення найкраще буде видно на території США, але вам може бути цікаво, який би вигляд мали ці астрономічні явища, якби за ними спостерігали не на Землі, а з поверхні Місяця, пише IFLScience.

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Перш за все, варто сказати, що на Місяці затемнення відбуваються навпаки. Місячне затемнення для нас стає сонячним затемненням для Місяця. І ви можете отримати різні враження залежно від того, що ви сподіваєтеся побачити, і вашого місця розташування. Якщо говорити про сонячне затемнення на Місяці, то це означає, що Земля закриває собою Сонце, і таке затемнення може бути повним, частковим і напівтіньовим.

Через відносний розмір і положення Землі та Сонця наша планета відкидає тінь особливим чином. Тонкий конус, у якому блокується все сонячне світло, називається умброю або тінню Землі. Конус більшого розміру, в якому блокується тільки частина сонячного світла, називається півтінню.

Під час напівтіньового затемнення Місяць проходить тільки через півтінь. Повний Місяць матиме тьмяніший вигляд, але його ближній бік усе ще буде освітлений сонячним світлом. Це станеться найближчими днями. Під час часткового затемнення Місяць трохи йде в повну тінь. Це означає, що Сонце буде заблоковано частково.

Але найцікавішим, імовірно, буде повне місячне затемнення. Коли весь Місяць опиняється в тіні, відбувається дещо разюче. Усе сонячне світло, що виходить безпосередньо від Сонця, блокується, але ми виявляємо, що тінь Землі не чорна. Через розсіювання сонячного світла в атмосфері вона має червоний відтінок, через що поверхня Місяця світиться цим кольором.

Апарат NASA Surveyor 3 бачив повне сонячне затемнення 24 квітня 1967 року з Місяця Фото: NASA

Земля набагато більша за Місяць, тому її тінь може покривати весь Місяць. Місячне затемнення цієї неділі буде видно від Західної Європи до Східної Азії. Сонячне затемнення охоплює набагато меншу територію Землі. Під час повного сонячного затемнення 8 квітня загальна довжина шляху становитиме близько 200 кілометрів, коли затемнення буде видно на території США.

Сонячне затемнення на Землі видиме з борту Міжнародної космічної станції Фото: NASA

Із поверхні Місяця або взагалі з космосу сонячне затемнення здаватиметься темною плямою, що рухається по поверхні Землі зі швидкістю близько 2400 км/год. Якби ви були на Місяці, коли це сталося, ви б не помітили великої різниці: на ближньому боці Місяця була б 14-денна ніч, тоді як на Землі легка тінь перетинала б його океани та сушу.

Наступне повне місячне затемнення відбудеться в березні наступного року, а потім буде ще одне у вересні. Якраз у цей час астронавти NASA мають опинитися на орбіті навколо Місяця.

Як уже писав Фокус, створено найбільшу карту надмасивних чорних дір у Всесвіті. Нова карта складається з 1,3 млн найяскравіших об'єктів у космосі — квазарів, які створюють надмасивні чорні діри.

Також Фокус писав про те, що астрономи підтвердили, що 2000 років тому вчені давнини побачили в небі дуже яскравий спалах, який сприйняли за появу нової зірки. Але насправді такі спалахи відбуваються дуже часто, і вони не пов'язані із зіркою, яка вважається вже мертвою.