Секрети великого стратега і полководця: як Македонський готувався до битви з персами

"Життя Александра" Плутарха — одне з п'яти збережених третинних джерел про македонського завойовника. Воно містить перекази та описи подій, які не згадуються в жодному іншому джерелі.

Давня історія часто здається нам далеким відлунням, але іноді ми бачимо дивовижні деталі, які оживляють її. Візьмемо, наприклад, особистий обладунок Александра Македонського, коли він готувався до легендарної битви при Гавгамелах проти персів. Про ті дні писав давньогрецький історик Плутарх, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Життя Александра" Плутарха — одне з п'яти збережених третинних джерел про македонського завойовника. Воно містить перекази та описи подій, які не згадуються в жодному іншому джерелі.

Плутарх, давньогрецький письменник, історик і філософ-мораліст, жив приблизно в 46 — 120/127 роках нашої ери. Він вважається одним із найвідоміших античних письменників і творцем жанру біографії.

За своє життя він написав понад 200 творів на різні тематики. А найвідомішим серед них є "Порівняльні життєписи". У ній він писав 50 біографій, подавши портрети греків і римлян парами, наче "паралельно", за схожістю або контрастом.

Битва при Гавгамелах відбулася 331 року до н. е. між македонськими військами Александра та перською армією царя Дарія ІІІ. Це була велика подія, що ознаменувала остаточний удар по колись могутній імперії Ахеменідів.

На світанку в день битви Плутарх описує цю сцену:

"[Александр] одягнув шолом, а решту одягу, перш ніж вийти з намету, — плащ сицилійського виробництва, щільно підперезаний, а поверх нього — нагрудник з товсто простьобаного льону, який був захоплений серед іншої здобичі в битві при Іссі.

Шолом, зроблений Теофілом, хоч і був залізний, але так добре викуваний і відполірований, що блищав, як найчистіше срібло. До нього був припасований горжет з того ж металу, оздоблений дорогоцінним камінням.

Меч, яким він найчастіше користувався в бою, був подарований йому царем сітіїв і вирізнявся надзвичайною міцністю та легкістю.

Пояс, який він також носив у всіх боях, був набагато кращої роботи, ніж решта його обладунків. Це був витвір стародавнього Гелікону, подарований йому родосцями на знак поваги до нього.

Поки він був зайнятий вишикуванням своїх людей або їздив верхи, щоб віддавати накази чи вказівки, або оглядати їх, він помилував Буцефала, який вже постарів, і скористався іншим конем; але коли він мав би битися, він знову послав за ним і, як тільки той був осідланий, розпочав атаку".

Попри меншу кількість воїнів, армія Александра здобула приголомшливу перемогу. Історики сьогодні дивуються, як їм вдалося подолати перські війська. Це була не просто груба сила; це була хитра тактика Александра і розумне використання легкої піхоти, яка переламала хід подій.

Гавгамела, що буквально означало "Верблюжий дім", селі на березі річки Бумодус, де відбулася битва, тепер відома як сучасний Ербіль, Ірак.

Плутарх зосереджується не лише на битві, але й приділяє багато уваги прагненням і бажанням Александра, намагається визначити, наскільки вони були закладені в його юності. Він малює картину людини, якою керують не задоволення чи багатство, а жага досконалості та слави.

Спадщина Александра, його військові стратегії та його характер резонують і сьогодні. Його здатність кидати виклик обставинам і виходити переможцем вчить нас про силу стратегії та рішучості. А детальна розповідь Плутарха відкриває нам вікно у світ, який давно минув, але все ще сповнений сюрпризів і уроків для всіх нас.

Раніше Фокус писав, що Intel побудує свій завод на місці неолітичних курганів. Учені знайшли два масивні кургани на відстані близько 200 метрів один від одного, які містять по кілька поховань у кожному.

А також ми розповідали про найстаріший хліб у світі. Його виявили в Туреччині.