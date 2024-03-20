Тисячолітній артефакт розкопали в Чехії: вчені знайшли середньовічний кістяний ковзан (фото)

На відміну від сучасних ковзанів, що використовуються для розваг, ці стародавні леза мали практичніше призначення. Подібні артефакти виявляли в цій місцевості протягом багатьох років, що свідчить про важливість зимових подорожей.

Археологи з чеського міста Пршеров під час розкопок у центрі міста знайшли тисячолітній ковзан, виготовлений з кістки тварини. Фрагменти кераміки, знайдені поруч з артефактом, вказують на те, що він датується X або XI століттям, пише Arkeonews.

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За словами археолога Зденека Шенка, кістяний ковзан має характерну форму з вигнутим кінцем і просвердленими в ньому отворами для ремінця. Цей ремінець використовувався для кріплення ковзана до взуття або дерев'яних саней.

На відміну від сучасних ковзанів, що використовуються для розваг, ці стародавні леза мали практичніше призначення. Замість того, щоб ковзати заради розваги, люди раннього Середньовіччя, ймовірно, використовували їх для пересування по замерзлих поверхнях за допомогою палиць або прикріплювали до саней для перевезення вантажів.

Фото: Lenka Kratochvílová, Czech Radio

Цікаво, що це не перші кістяні ковзани, знайдені в Пршерові. Подібні знахідки виявляли в цій місцевості протягом багатьох років, що свідчить про важливість зимових подорожей вздовж річки Бечва, на яку виходить місто.

Ба більше, кістяні ковзани знаходили по всій Європі, особливо в таких регіонах, як Скандинавія і поселення вікінгів, починаючи з X століття. Це свідчить про широке використання таких знарядь у Середньовіччі.

Тисячолітній ковзан незабаром буде виставлений на огляд у Музеї Коменського в Пршеровському замку.

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