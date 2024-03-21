Підземний світ. На Місяці є чудове місце для життя людей: що це і який воно має вигляд (фото)

Вчені вважають, що потрібно почати вивчати вулканічні підземні структури на Місяці і для цього розроблено необхідну технологію.

Європейське космічне агентство торік оголосило про початок місячної дослідницької програми Terra Novae, у рамках якої вивчатимуть поверхню і надра Місяця для виявлення необхідних для існування місячної бази ресурсів. На Місяці, як і на Землі та Марсі, існують такі вулканічні утворення, як лавові трубки. Вважається, що в них можна розмістити цілу місячну базу, де зможуть жити і працювати астронавти. Для вивчення лавових трубок група європейських учених запропонувала використовувати стрибучий робот LunarLeaper. Він зможе вивчити отвори на поверхні Місяця, які є входом у лавові трубки, пише Universe Today.

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Лавові трубки виникають унаслідок вулканічної активності, коли після руху лави під поверхнею залишаються порожнечі у вигляді тунелів. На Місяці є мета, де верхня частина лавових трубок обрушилася й утворився вхід у підземний світ Місяця.

На поверхню Місяця надходить величезна кількість шкідливого для людини сонячного і космічного випромінювання, адже там немає атмосфери і магнітосфери як захисту, як на Землі. Вважається, що астронавти зможуть жити всередині лавових трубок під поверхнею Місяця в спеціальних модулях, що захистить їх від шкідливого випромінювання і сильних перепадів температури. Деякі вчені вважають, що в таких місцях можна побудувати цілу місячну базу. З іншого боку, вивчення лавових трубок відкриває шлях до розуміння вулканічної активності в минулому Місяця.

Пропонований вченими стрибучий робот LunarLeaper має три "ноги" і важить лише 10 кг. Автори технології пропонують відправити робота в регіон під назвою Пагорби Маріус, розташований у найбільшому місячному морі під назвою Океан Бур. Цей регіон покритий базальтовими породами, які виникли внаслідок вулканічної активності. Пагорби Маріус отримали свою назву на честь кратера Маріус діаметром 41 км, розташованому поруч.

Кратер Маріус на Місяці Фото: NASA

У цьому регіоні знаходиться отвір діаметром приблизно 100 метрів, який, як передбачається, веде до великої системи лавових трубок на Місяці. Саме цю місячну яму має вивчити LunarLeaper за допомогою своїх приладів.

У цьому регіоні знаходиться отвір діаметром приблизно 100 метрів, який, як передбачається, веде до великої системи лавових трубок на Місяці. Саме цю місячну яму має вивчити LunarLeaper за допомогою своїх приладів Фото: NASA

Автори розробки вважають, що вартість цієї місії становить приблизно 50 млн євро, але вона має найважливіше значення для розуміння надр Місяця. Робот LunarLeaper буде свого розвідником, який прокладе шлях для більш складних місячних місій, кажуть учені.

Автори розробки вважають, що вартість цієї місії становить приблизно 50 млн євро, але вона має найважливіше значення для розуміння надр Місяця. Робот LunarLeaper буде свого розвідником, який прокладе шлях для більш складних місячних місій, кажуть учені Фото: Universe Today

У рамках майбутньої місії на Місяць, яка ще має отримати схвалення і фінансування, вчені хоча отримати відповіді на кілька важливих питань.

Чи справді під Пагорбами Маріус знаходиться система лавових трубок? Багато що вказує на те, що це правда, але потрібні підтвердження.

Чи можна використовувати лавові трубки як місце для життя астронавтів? Якщо ці структури стабільні, то чому б і ні.

Як саме утворився отвір і лавова трубка, у який він веде? Чи сталося це внаслідок таких самих вулканічних процесів, як і на Землі?

Чи збереглися під поверхнею стародавні шматки місячного реголіту? Вони можуть містити ключ до розгадки секретів ранньої Сонячної системи.

Хоча на Місяці існують сотні подібних отворів, яма в регіоні Пагорби Маріус представляє для вчених найбільший інтерес на даний момент.

Як уже писав Фокус, приватна компанія зі США має намір стати першою, яка видобуватиме цінні ресурси на Місяці в комерційних цілях. Зокрема, планується видобуток такого ізотопу гелію, як гелій-3. Вважається, з його допомогою можна отримати величезну кількість чистої енергії на Землі.