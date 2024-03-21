В океані знайдено новий вид акул-привидів: із гігантською головою та плавниками-пір'їнами (фото)

Біля берегів Таїланду вчені виявили раніше невідомий вид акул-привидів, що виділяються неймовірно великою головою та величезними переливчастими очима.

Океан покриває понад 70% планети і є домівкою для безлічі таємничих видів, деякі з них досі не були описані та не відомі науці. Один із таких видів було виявлено в глибинах Андаманського моря біля берегів Таїланду — дослідники виявили тут дивовижний новий вид акул-привидів, пише Live Science.

Невловиму глибоководну істоту було названо Chimaera supapae. Це хрящова риба, що належить до загону найстаріших із нині живих риб Chimaeriformes. Відомо, що ці акули-привиди є далекими родичами акул і скатів. Представники цього виду вирізняються величезними головами з гігантськими переливчастими очима. Їхню й без того лячну зовнішність доповнюють перисті плавники.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження й директора програми Центру дослідження тихоокеанських акул при Університеті штату Сан-Хосе в Каліфорнії Девіда Еберта, подібні "химери" рідкісні в цій точці земної кулі. Як правило, химери населяють континентальні схили й океанські хребти глибокого моря.

Ці примарні особини живуть на глибині щонайменше 500 метрів і ховаються в найтемніших водах океану, живлячись донними тваринами, наприклад, ракоподібними, молюсками та черв'яками. За словами Еберта, сьогодні у світі описано 53 види химер, що мешкають у сутінковій зоні океану, новий вид акул-привидів став 54 видом.

Основна проблема виявлення цих істот полягає в тому, що вони живуть у найглибших і найвіддаленіших точках океану, наприклад, в Андаманському морі, найбільша глибина якого становить близько 4400 метрів.

Ці примарні фігури, знайдені на глибині нижче ніж 500 метрів, ховаються в темних водах глибокого моря Фото: David A. Ebert

Зазначимо, що перший мертвий статевонезрілий екземпляр самця було виявлено в межах проєкту глибоководних досліджень, проведених ще 2018 року. Вчені виявили його під час донного тралення в Андаманському морі на глибині від 772 до 775 метрів. Дослідники визнали його новим видом за "масивною головою з короткою мордою" та великими овальними очима, що становлять понад 32% від загальної довжини голови.

Автори дослідження зазначають, що цей новий вид — це різновид коротконосої химери завдовжки близько 51 сантиметра з широкими грудними плавниками. Передбачається, що перисті плавники дають змогу істотам краще маневрувати по скелястому дну з високим рельєфом.

Водночас величезні очі, ймовірно, допомагають химерам бачити в абсолютній темряві. На темно-коричневій шкірі немає помітних ліній або візерунків, а на верхівці в риби є спинний шип. Еберт також зазначає, що еволюційно ці химери є одними з найстаріших ліній риб, історія яких почалася близько 300-400 мільйонів років тому. Відкриття нових видів, таких, як ця химера, говорить нам, як мало ми знаємо про морське середовище та як багато ще належить вивчити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті змогли ідентифікувати новий моторошний вид хижака.