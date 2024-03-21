Найбільші зі знайдених в регіоні: в Ізраїлі знайшли мережу стародавніх тунелів часів повстання

Ізраїльські археологи знайшли тунельний комплекс схованок під містом Хукок, побудованим майже 2 тисячі років тому. Його створили, щоб переховуватися від римських солдат і активно використовували під час повстання Бар-Кохба.

Під час розкопок біля Галілейського моря в Ізраїлі виявили свідчення того, як жителі міста Хукок пристосували свою ритуальну купіль, побудовану за часів Другого Храму, під схованку. Це зробили напередодні Першого повстання 66 р. н. е. і повстання Бар-Кохба 132 р. н. е., пише GreekReporter.

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Жителі Хукока створили мережу тунелів, зокрема один із мікве, або ритуальної купелі, щоб полегшити шляхи втечі. Ці тунелі, як повідомляється, найбільші зі знайдених в регіоні Галілеї, мали близько восьми схованок, з'єднаних між собою переходами під прямим кутом, що ускладнювало переслідування римськими солдатами.

Також дослідники виявили різні артефакти, зокрема розбитий глиняний і скляний посуд, а також перстень (хоча сам дорогоцінний камінь був відсутній), що дозволяє зазирнути в повсякденне життя того періоду.

Хукок, з його багатою єврейською спадщиною, що налічує два тисячоліття, також може похвалитися синагогою візантійського періоду, прикрашеною вишуканою мозаїкою. Розкопки цієї синагоги, які розпочалися у 2011 році під керівництвом професора Джоді Магнесс та її команди з Університету Північної Кароліни, ще більше збагатили наше розуміння культурного та релігійного значення регіону.

Відкриття комплексу схованок викликало дискусії серед експертів щодо масштабів повстання Бар-Кохба. Дехто, як Урі Бергер з Управління старожитностей Ізраїлю та професор Інон Шівтіель з Академічного коледжу Зефату, вважають, що внутрішні частини комплексу були побудовані під час Другого повстання.

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