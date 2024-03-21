Навіщо люди труть очі, коли втомилися: вчені пояснили, чому це так приємно

Дослідники розповіли, який механізм стоїть за бажанням потерти очі.

Молодих батьків часто вчать тому, що якщо маленька дитина тре очі, значить, це вірна ознака того, що їй пора спати. Але чому діти труть саме очі, коли вони втомилися? Про це пише LiveScience.

"Ми не можемо запитати в дитини, чому вона тре очі. Але ми знаємо, що люди різного віку схильні терти очі, коли вони втомилися. Ми вважаємо, що ця дія може бути пов'язана з відчуттям дискомфорту, яке з'являється, коли ваші очні м'язи старанно працювали", — каже доцент кафедри загальної педіатрії Медичної школи Девіда Геффена Каліфорнійського університету Ребекка Дудовіц.

Після складно робочого дня вашим плечам може знадобитися масаж, так і м'язи ваших очей трохи розслабляються після того, як ви потираєте очі. Немовлята ж проводять увесь свій час, розглядаючи предмети, що їх оточують, тому їхні очі швидко втомлюються.

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За словами експертів, пильний погляд на будь-що також сушить очі, а з огляду на те, що діти кліпають лише кілька разів на хвилину, не дивно, що їхні очі теж пересихають.

"Сльози — не просто солона вода, це слиз на її поверхні, солона вода посередині і шар олії з мейбомієвих залоз, що запобігає випаровуванню. Таким чином, здорова сльоза тришарова. Усі ці шари мають оновлюватися і плавно розподілятися по поверхні ока під час моргання", — каже офтальмолог Роберт В. Арнольд.

Коли ми занадто зосереджені, ми моргаємо недостатньо. Через це захисний шар сльози може розпадатися і залишати сухі плями на рогівці ока. У такому разі потирання очей є нагадуванням про те, що нам необхідно частіше моргати.

"Процес схожий на наше дихання, частота якого зазвичай достатня. Але, коли ми відволікаємося або ж просто втомилися, ми можемо дихати недостатньо часто чи глибоко. Тому ми зітхаємо. Потирання очей може бути чимось подібним — нагадуванням частіше моргати", — зазначає Арнольд.

Але важливо пам'ятати, надмірне потирання очей може призвести до проблем із зором.

Водночас існує теорія про те, чому буває так приємно потерти очі, коли ви втомилися. Деякі дослідження кажуть, що цей процес знижує кров'яний тиск за рахунок стимуляції трійчастого і блукаючого нервів. Вони тягнуться від мозку до очей і далі по всьому тілу. У деяких людей це може знизити частоту серцевих скорочень більш ніж на 20% внаслідок явища, відомого як окулокардіальний рефлекс.

Нагадаємо, лікар розповів про унікальну особливість наших очей. Зір деяких людей має унікальну здатність, що дає їм змогу керувати аспектами нашої сенсорної системи за бажанням.