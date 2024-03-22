Жила 270 млн років тому: вчені назвали доісторичного предка жаб на честь Керміта з "Вулиці Сезам"

Серед музейних експонатів дослідники нещодавно знайшли скам’янілість предка сучасних жаб та саламандр. Для вчених це рідкісна можливість дізнатися, як саме розвивалися земноводні.

З'явилася знахідка з давньої історії, яка проливає світло на істоту, що жила 270 мільйонів років тому. Загадкова скам'янілість залишалася прихованою в музейній колекції протягом 40 років, і тепер вчені дали їй назву Kermitops gratus, на честь жабеня Керміта з "Вулиці Сезам", пише Daily Mail.

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Однак нехай грайлива назва не вводить вас в оману, це відкриття має величезне значення для вчених. Цей скам'янілий череп, знайдений у Техасі в 1984 році покійним палеонтологом Ніколасом Хоттоном III, залишався прихованим до недавнього часу, поки не привернув увагу дослідників зі Смітсонівського музею та Університету Джорджа Вашингтона.

Маючи риси, що нагадують різних стародавніх земноводних, кермітопси, ймовірно, мали міцне тіло і мордочку, призначену для ловлі крихітних комах — уявіть собі доісторичного ловця жуків!

Окрім дивовижної схожості через широко розплющені очі, ім'я Керміт має ще одну особливість. Учені сподіваються викликати інтерес до палеонтології серед людей різного віку, пов'язуючи цю стародавню істоту із сучасним персонажем.

Відкриття цього виду дає вченим рідкісну можливість скласти пазл ранньої еволюції земноводних. Ранні скам'янілості часто є неповними, що ускладнює реконструкцію історії таких істот, як жаби та саламандри. Однак, завдяки повністю неушкодженому черепу кермітопса, дослідники тепер мають цінний інструмент для вивчення давніх предків земноводних.

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