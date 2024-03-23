Рослина, що підтвердила свою репутацію: вчені розповіли про користь подорожника

Подорожник з давніх часів має статус лікувальної рослини у багатьох народів світу, але останній глибокий науковий аналіз остаточно підтвердив його корисні властивості.

Подорожник великий, рослина, відома своїми цілющими властивостями, останнім часом привертає увагу дослідників і любителів здорового способу життя. Її часто вважають звичайним бур'яном, але вона має величезну кількість хімічних компонентів, таких як флавоноїди, алкалоїди і вітаміни, які можуть зміцнювати наше здоров'я, і це лише деякі з них. Подорожник чинить значний позитивний вплив на багато аспектів — від ран до виразок, від діабету до діареї і навіть підходить проти деяких видів раку. У новому великому дослідженні вченими були зібрані результати досліджень з 1937 по 2015 рік, що підкреслюють різні переваги цієї рослини, пише ScienceDirect.

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Якщо заглибитися в саму хімічну суть подорожника, то легко зрозуміти, чому Plantago major — це не просто буденна рослина у нас під ногами. Вона має багату історію і представлена по всьому світу, а різні спільноти цінують її за різні медичні властивості. Широке листя, невибагливі квіти та дрібне насіння цієї рослини насичене біологічно активними сполуками, які сприяють її цілющим властивостям. Її можна зустріти практично скрізь, від Європи до Азії, що свідчить про адаптивність цієї рослини.

Характерною особливістю подорожника є його хімічний склад, який містить вражаючий набір речовин, що зумовлюють його лікувальні властивості. Ці речовини ефективно справляються з широким спектром проблем зі здоров'ям — від запалення і болю до бактеріальних і вірусних інфекцій. Рослина також має антиоксидантні властивості, допомагаючи боротися з втомою і, можливо, навіть з раком, кажуть автори дослідження. Рослина містить сполуки, які, як було показано, пригнічують ріст ракових клітин, що підкреслює її потенціал як додаткового підходу в стратегіях лікування і профілактики хвороби. Цей аспект лікарських властивостей Plantago major підкреслює значущість рослини в проведених дослідженнях онкологічних захворювань і її потенційний внесок у розробку нових методів їх лікування.

Результати їхньої роботи свідчать про те, що Plantago major може стати золотою жилою для розробки нових методів лікування найрізноманітніших недуг. Широке застосування цієї рослини і наукове обґрунтування її корисних властивостей підкреслюють її потенціал як у традиційній, так і в сучасній медицині. Це класичний випадок, коли природа пропонує рішення безлічі проблем, іноді в найнесподіваніших місцях.

Раніше Фокус писав про крихітні рослини, які пережили динозаврів і крижаний апокаліпсис. Вчені з'ясували, що звичні нам квіти є дивовижними і, мабуть, кращими вижівальщікамі, що адаптуються до будь-яких небезпек, чи то травоїдні велетні, чи то екстремальні температури.

Також Фокус писав про те, що лаванда може лікувати екзему. У новому дослідженні вчені виявили одночасні захисні та заспокійливі ефекти лаванди на шкіру, уражену екземою. Це відкриття робить рослину одним із найдоступніших і найуніверсальніших засобів боротьби з хворобою.