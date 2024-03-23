Виріжуть ВІЛ просто з клітин: учені тестують редактор генів CRISPR для боротьби з хворобою

Нова розробка вчених пропонує використовувати надточний інструмент для повного видалення ВІЛ з нашого організму, замість його постійного стримування, як це відбувається зараз.

Вчені досліджують нову методику, яка може стати великим кроком на шляху до лікування ВІЛ, використовуючи інструмент редагування генів, відомий як CRISPR. Цей інструмент, який вже зарекомендував себе при лікуванні інших захворювань, може з високою точністю змінювати ДНК вірусу, щоб заплутати його генетичний код в імунних клітинах. Команда вчених з Амстердамського університету домоглася значного прогресу у використанні цього способу боротьби з хворобою, що дає надію на майбутнє, коли ВІЛ можна буде повністю викорінити з організму хворих, пише New Scientist.

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Проблема ВІЛ полягає в тому, що він ховається в імунних клітинах і перебуває в сплячому стані доти, доки людина не припиняє вживати ліки, і тоді вірус знову оживає, каже авторка дослідження, Олена Еррера Каррільо. Наявні методи лікування дають змогу впоратися із симптомами вірусу, даючи змогу хворим жити майже нормальним життям, але вони не позбавляють вірусу повністю. Метод CRISPR пропонує потенційне розв'язання проблеми, націлюючись на приховані віруси і виводячи їх з ладу, що в перспективі може призвести до повного лікування.

Дослідження Каррільо продемонструвало, що система CRISPR може успішно знищувати вірус з імунних клітин у лабораторних умовах, що є захопливим досягненням у пошуках ліків від невблаганної та поширеної хвороби.

Однак попереду у розробки ще довгий шлях. Тепер вченим необхідно протестувати методику на тваринах і, зрештою, на людях, щоб переконатися, що вона може безпечно й ефективно впливати на всі імунні клітини, що зберігають сплячий ВІЛ. Незважаючи на ці перешкоди, підхід уже продемонстрував свої перспективи в попередніх випробуваннях на мавпах, проведених компанією з Каліфорнії. Робота вчених має бути представлена на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань у Барселоні, Іспанія, наступного місяця. Уже на цьому ранньому етапі прогрес дає проблиск надії мільйонам людей.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату у нас в мозку, в якій може ховатися ВІЛ. Дослідження показало місце, де в мозку пацієнтів з ВІЛ може зачаїтися вірус.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. Вірус довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з нею і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

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