Кинули виклик законам і нормам: ким насправді були легендарні жінки-воїни амазонки

Амазонки, міфічні жінки-воїтельки Стародавньої Греції, здавна зачаровували науковців. І хоча їхнє існування все ще предмет дискусій, вони залишили незгладимий слід в історії та культурі.

Амазонки Стародавньої Греції вперше з'явилися в класичній літературі майже 3 000 років тому. Однак брак надійних археологічних доказів означає, що історики досі дуже мало знають про цих легендарних жінок-войовниць, а деякі вчені стверджують, що вони були суто міфічними істотами, яких ніколи не існувало насправді, пише IFLScience.

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Всупереч типовим ролям жінок у Стародавній Греції, амазонок зображували як запеклих воїтельок, які кидали виклик патріархальним нормам. Історії про них беруть свій початок в "Іліаді" Гомера у восьмому столітті до нашої ери.

Волтер Дюваль Пенроуз-молодший пише: "Давньогрецька література детально описує, як амазонки кидали виклик патріархату, жили без чоловіків і перемагали своїх ворогів-чоловіків".

Походження амазонок оповите таємницею, дехто припускає їхній зв'язок з реальними жінками-воїнами скіфської та фракійської культур, про яких можна знайти реальні докази та згадки. Однак, як вони підтримували своє суспільство, що складалося лише з жінок, залишається незрозумілим.

Філософ і географ І століття до нашої ери Страбон, наприклад, писав, що амазонки займалися сексом з чоловіками із сусідніх поселень раз на рік, зазвичай навесні. Дівчаток, які народжувалися після таких зустрічей, виховували жінки-войовниці, а хлопчиків відправляли жити до їхніх батьків або вбивали. Решту року вони жили незалежно, займаючись різними видами діяльності, зокрема землеробством, розведенням коней, полюванням і війною.

Озброєна амазонка, її щит прикрашає голова Горгони Фото: Вікіпедія

Попри історичну невизначеність і відсутність достатньої кількості доказів, пов'язаних з амазонками, їхній образ неодноразово адаптувався і надихай наступні покоління. Наприклад, "Дагомейські амазонки" — це назва військового підрозділу, що складався виключно з жінок, який існував на території сучасного Беніну в Західній Африці з XVII по XIX століття.

Щоразу, коли амазонки згадуються в класичних творах, вони граматично належать до жіночого роду. Так само на давньогрецькому керамічному посуді вони зазвичай зображуються білошкірими, що вирізняє їх як жінок на відміну від чорношкірих воїнів-чоловіків.

Гомер у своїй "Іліаді" називає їх "антинейри", що означає "рівні чоловікам, а з давньогрецької слово "амазонка" перекладається як "безгруда". Втім, лінгвісти вважають таку версію не цілком точною — "безгрудість" слід розуміти як вказівку на те, що амазонки не вигодовували дітей власним молоком, а саме кобилячим. Інші трактування пропонують варіанти "ті, хто живуть разом" чи "ті, хто з поясами".

Згідно з міфами, амазонки походять від союзу бога війни Ареса та німфи Гармонії, що проживала в Акмонійському лісі поблизу легендарного міста на узбережжі Чорного моря Феміскіри. Там вона народила перше покоління амазонок, або, за іншими переказами, їхню першу царицю Отреру.

Історик Геродот детально описав життя амазонок у V столітті до нашої ери. Згідно з його оповідями, вони — войовниче і варварське плем'я вершниць, що населяло пустелю поза відомим світом.

Інший грецький історик Діодор Сицилійський вважав батьківщиною амазонок Лівію на півночі Африки, багату на фрукти і тварин. А тому амазонки не займалися землеробством, а зосереджувалися на військовій справі. Діодор вказував на завойовницькі дії цариці Міріна та заснування нею столицю амазонок у Херсонесі.

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