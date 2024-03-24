Позаземне життя на супутниках Сатурна і Юпітера: його можна знайти за допомогою 1 кристала льоду

Нове дослідження пропонує хороші новини для шукачів позаземного життя в Сонячній системі.

Наразі вчені вважають, що на деяких супутниках Юпітера і Сатурна є підземні океани з рідкою водою, які знаходяться глибоко під крижаною корою цих світів. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, пропонує простий спосіб виявити ознаки життя в підземних океанах. І для цього потрібен лише один кристал льоду, пише IFLScience.

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З підземних океанів супутника Сатурна Енцелада і супутника Юпітера Європи час від часу в космос вивергаються величезні гейзери. Вчені вважають, що ці гейзери несуть кристали льоду, в яких можуть ховатися клітини мікроорганізмів та інші органічні молекули.

Автори дослідження вважають, що сучасні технології дають змогу виявити ознаки позаземного життя в крижаних викидах із супутників Сатурна і Юпітера. Суть полягає в тому, що космічний апарат, який пролетить крізь гейзери зможе ідентифікувати живі клітини в кристалах льоду, і для цього не потрібно мати багато таких крижаних частинок. Навіть одного кристала льоду буде достатньо для ідентифікації позаземних мікроорганізмів.

За словами вчених, навіть якщо в кристалах льоду міститься дуже мало живих клітин, все одно технології дадуть змогу їх знайти. При цьому вчені визнають, що не у всіх крижаних частинках можуть бути ознаки позаземного життя, проте це не вплине на результати пошуку.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Для того, щоб дійти таких висновків, учені змоделювали ймовірний сценарій із викидами живих клітин у кристалах льоду в космос із підземних океанів Енцелада та Європи. Для експерименту в лабораторії вчені обрали просту бактерію Sphingopyxis alaskensis, що мешкає у водах на Алясці, а тому добре переносить низькі температури та відсутність великої кількості поживних речовин. Саме такі мікроорганізми виступають найкращими аналогами тих, що можуть мешкати на супутниках Юпітера і Сатурна.

Вчені змішали клітини бактерій з краплями води, які потім були заморожені і відправили їх у вакуумну камеру, яка виступала аналогом космосу. Після цього було використано метод мас-спектрометрії, за допомогою якого космічні апарати збирають дані про викинуті в космос частинки.

Супутник Сатурна Енцелад Фото: NASA

Автори дослідження виявили в складі частинок льоду багато амінокислот і жирних кислот, що було явною ознакою наявності клітини бактерії. Як показують результати дослідження, якщо навіть 1% живої клітини буде укладений у крихітному кристалі льоду, то космічний апарат зможе знайти її.

За словами вчених, вони вперше показали, що мас-спектрометр на борту космічного апарату здатний виявити ознаки позаземного життя у виверженнях з океанських світів, таких як Енцелад і Європа. Тобто позаземні форми життя, які можуть бути схожі не земні, знайти можна.

Прилади на апараті NASA Europa Clipper, запуск якого заплановано на жовтень цього року, здатні виявляти головні складові живих клітин.

Вчені кажуть, що цей спосіб пошуку позаземного життя на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна набагато простіший, ніж спосіб, коли потрібно пробурити крижану кору і проникнути в океан за допомогою спеціальних роботів .

Якщо позаземне життя існує в підземних океанах Енцелада і Європи, то майбутні космічні апарати його знайдуть, не приземляючись на поверхню і навіть не проникаючи в океан, резюмують учені.

Як уже писав Фокус, астрономи знайшли новий об'єкт, який перебуває на тій самій орбіті, що й Марс, під час обертання навколо Сонця.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, океани з рідкою водою на Європі покриває кірка льоду завширшки понад 20 кілометрів.