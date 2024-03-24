Чумацький Шлях і його родичі: які бувають галактики і скільки їх у Всесвіті (фото)

У Всесвіті знаходиться величезна кількість галактик, і вони відрізняються одна від одної.

Галактики являють собою величезні острови в океані Всесвіту, які складаються із зірок, газу і пилу. Існує три типи галактик, які відрізняються одна від одної. Ми живемо в галактиці під назвою Чумацький Шлях. Які бувають галактики і в чому їхні особливості? Про це пише EarthSky.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазвичай скупчення із зірок, газу і пилу, які називаються галактиками, і які утримує разом гравітація, а також, як припускають, невидима темна матерія, розташовані на відстані мільйонів світлових років одне від одного. Галактики можна вважати цеглою, з якої побудовано Всесвіт, але вони розподілені космосом не випадковим чином, як можна подумати. Усі галактики переміщаються Всесвітом уздовж надзвичайно довгих ниток, які утворюють космічну павутину.

У галактиках можуть бути десятки й сотні мільярдів зірок. Наприклад, вважається, що в нашій галактиці Чумацький Шлях міститься від 100 до 400 млрд зірок, при цьому її діаметр становить 100 тисяч світлових років. Це 940 трлн км.

Спіральна галактика NGC 1232 Фото: вспышка на солнце

Які бувають галактики?

Ще на початку 20 століття вважалося, що Чумацький Шлях є єдиною галактикою у Всесвіті. Вчені вважали, що плями світла, які вони бачать, насправді є туманностями всередині нашої галактики.

Але у 20-х роках минулого століття астроном Едвін Габбл виявив, що насправді це інші галактики, також він з'ясував, що вони розташовані дуже далеко від нас. Також астроном з'ясував, що інші галактики віддаляються від нас у всіх напрямках, і що далі вони розташовані, то швидше вони віддаляються. Так з'ясувалося, що Всесвіт розширюється.

Модель Чумацького Шляху Фото: Titan

Хоча точно назвати кількість галактик у Всесвіті астрономи не можуть, вони припускають, що у видимій частині космосу знаходиться приблизно 200 млрд галактик.

Деякі з них є карликовими, тобто містять до 100 млн зірок, і неймовірно величезні, набагато більші за Чумацький Шлях, у яких міститься понад 1 трлн зірок. Нині галактики відносять до трьох основних типів: спіральні, еліптичні та неправильні.

Скупчення SMACS 0723 містить тисячі галактик Фото: NASA

Спіральні галактики

Спіральні галактики, а такою є Чумацький Шлях, вважаються найпоширенішим типом галактик у Всесвіті. Вони мають величезні, широкі спіральні рукави завдовжки в тисячі й десятки тисяч світлових років, де знаходяться мільйони й мільярди зірок.

У такого типу галактик дуже яскравий центр, де знаходиться дуже багато зірок, розташованих з високою щільністю. Зірки розташовані настільки щільно, що здалеку центр галактики виглядає як опуклість, яка називається балдж. Бувають звичайні спіральні галактики та спіральні галактики з перемичкою. Чумацький Шлях належить до останнього типу.

Еліптичні та неправильні галактики

На знімку телескопа Вебб розташовано 45 тисяч галактик різного розміру і форми Фото: NASA

Найбільшими галактиками у Всесвіті вважаються еліптичні галактики, які можуть мати діаметр у 300 тисяч світлових років і більше. Хоча найпоширенішими у Всесвіті є карликові еліптичні галактики, діаметр яких становить лише кілька тисяч світлових років.

Вважається, що 30% усіх галактик є еліптичними. При цьому в них є менше газу і пилу, ніж у спіральних і неправильних галактик. Через це там рідше з'являються нові зірки, а тому ці галактики складаються в основному з дуже старих зірок.

Неправильні галактики мають найрізноманітніші форми, але вони не схожі на спіральні або еліптичні галактики. У них може бути як дуже багато газу, так і дуже мало, там може відбуватися як бурхлива поява нових зірок, так і не відбуватися взагалі.

Скупчення галактик

Хоча існують ізольовані галактики, переважна їхня більшість знаходиться в скупченнях галактик. Чумацький Шлях входить до скупчення галактик під назвою Місцева група, а воно своєю чергою входить до складу надскупчення Діви. Це надскупчення галактик, яке об'єднує тисячі докладних об'єктів. Усі вони утримуються разом всередині величезних структур за допомогою гравітації.

Злиття галактик і галактики-компаньйони

Паора галактик під назвою NGC 4676, які перебувають у стадії злиття Фото: NASA

У космосі злиття галактик є звичайним процесом. Великі галактики притягуються одна до одної та об'єднуються протягом мільйонів і навіть сотень мільйонів років. Також великі галактики притягують до себе карликових сусідів, які стають їхніми компаньйонами. Але з часом ці карликові галактики зіллються з великим сусідом.

Наприклад, нині відомо, що Чумацький Шлях має 20 галактик-компаньйонів, найвідомішими з яких є Велика та Мала Магелланова Хмара.

Надмасивні чорні діри

У центрі більшості галактик ховається надмасивна чорна діра, маса якої може бути в мільярди разів більшою за масу Сонця. Походження та еволюція надмасивних чорних дір залишається загадкою, але вважається, що існує зв'язок між кількістю нових зірок у галактиці та діяльністю чорного монстра.

Усі галактики таять у собі ще чимало секретів, які астрономи ще мають розкрити.

Як уже писав Фокус, вперше вчені виявили за межами Чумацького Шляхузірку другого покоління, яка є однією з найстаріших у Всесвіті.