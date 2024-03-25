Розумний одяг: створено напівпровідникові волокна, перетворюють тканину на електроніку (відео)

Вчені створили прототипи розумного одягу на основі тканин з дуже довгого ультратонкого напівпровідникового волокна.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, вчені з Сінгапуру створили ультратонкі напівпровідникові волокна, з яких можна створити тканину для розумного одягу. По суті тепер можна носити електроніку на собі у вигляді шапки або сорочки, пише Phys.

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Щоб напівпровідникові волокна добре працювали і стабільно передавали сигнал, вони повинні бути гнучкими і не мати дефектів. Але нинішні методи виробництва призводять до деформації напівпровідникових ядер, що негативно впливає на їхні властивості. Вчені з'ясували, як вирішити цю проблему. Вченим вдалося створити дуже довгі ультратонкі напівпровідникові волокна, які можна вплітати в тканину і створювати розумний одяг, що слугує корисними електронними засобами.

Для створення своїх напівпровідникових волокон, які не мають дефектів, було обрано кремній і германій. Матеріали були обрані на основі їхніх властивостей, які доповнюють одна одну. Вони витримують високу температуру і добре пропускають електричний струм.

Під час випробувань на чутливість волокна змогли виявляти весь діапазон видимого світла, від ультрафіолетового до інфрачервоного, і надійно передавати сигнали з частотою до 350 кГц, що робить їх кращими у своєму роді. При цьому напівпровідникові волокна в 30 разів міцніші за звичайні, кажуть учені. Також виявилося, що тканина, створена з цих волокон, витримує 10 прань і не сильно втрачає свої властивості.

У результаті вчені створили з тканин, куди вплетені напівпровідникові волокна, розумну електроніку, яку можна носити у вигляді одягу. Було створено прототип шапки і сорочки, які можуть виявити і передати сигнали Фото: Скриншот

У результаті вчені створили з тканин, куди вплетені напівпровідникові волокна розумну електроніку, яку можна носити у вигляді одягу. Було створено прототип шапки і сорочки, які можуть виявити і передати сигнали.

За словами вчених, розумна шапка допоможе людям зі слабким зором безпечно переходити дорогу, адже вона отримує світлові сигнали і відправляє їх на смартфон. Сорочка також приймає сигнали і передає їх у навушники та її можна використовувати в музеях і художніх галереях для отримання необхідної інформації.

Також учені створили з нової тканини з напівпровідниковими волокнами ремінець для годинника, який виконує функцію датчика для визначення серцевого ритму під час фізичної активності.

За словами авторів дослідження, розроблений метод створення напівпровідникових волокон можна легко застосувати в масштабному виробництві. Ці волокна сумісні з обладнанням текстильної промисловості.

Вчені вважають свою інноваційну розробку серйозним проривів у створенні дуже довгих і дуже надійних напівпровідникових волокон, що мають чудові електричні та оптоелектронні властивості.

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