Фізики виявили перший у світі нетрадиційний надпровідник, що існує в природі (фото)

Небагато матеріалів мають здатність проводити струм практично без опору, що відомо, як надпровідність. І дуже мало таких матеріалів можна знайти в природі.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Communications Materials, вчені виявили, що один відомий мінерал може проявляти надпровідність за низьких температур, що робить його першим нетрадиційним надпровідником, знайденим у природі, пише ScienceAlert.

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Надпровідники є дуже корисними, адже проводять електрику без втрат енергії. Зазвичай це відбувається тому, що їхні електрони розділяють ідентичність у Куперівських парах, що дозволяє їм відносно легко прослизати крізь безладні атоми.

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Куперівські пари в нетрадиційних надпровідниках з'єднуються таким чином, що вони виникають при більш високих температурах. За допомогою низки експериментів учені виявили, що мінерал міассіт, уже відомий як надпровідник, може виявляти властивості нетрадиційного надпровідника.

Для того, щоб виявити властивості нетрадиційного надпровідника у мінералу міассіт, фізики провели відразу кілька різних експериментів. Один з них був спрямований на вимірювання реакції матеріалу на слабке магнітне поле, інший включав створення дефектів у матеріалі, які можуть вплинути на температуру, за якої він стає надпровідником. Нетрадиційні надпровідники набагато чутливіші до безладу, який викликається такими дефектами, ніж звичайні надпровідники.

Кристал міассіта, синтезований вченими Фото: ScienceAlert

Фізики зробили своє відкриття під час досліджень, спрямованих на пошук нових матеріалів для розвитку квантової науки. Варто сказати, що мінерал міассіт було синтезовано в лабораторії, він мав необхідну чистоту, щоб проявити властивості нетрадиційного надпровідника.

Надпровідники вже широко використовуються в таких технологіях, як МРТ-сканери та прискорювачі частинок, але вчені вважають, що в даному випадку вони мають набагато більший потенціал. З огляду на унікальну природу міассіта, він може становити значну частину цього потенціалу, особливо в його чистій, синтезованій формі.

Нетрадиційні надпровідники хоча і є складними матеріалами, все ж таки вони відкривають шлях для нових відкриттів у фізиці та нових способів застосування в надпровідникових технологіях.

Нагадуємо, що вченим вдалося зловити кілька примарних частинок, які пролетіли крізь Землю. Передбачається, що вдалося зловити мандрівників із космосу під назвою тау-нейтрино, які є однією з трьох форм таких невловимих елементарних частинок, як нейтрино. Вчені вважають, що такі частинки можна використовувати для відкриття нової фізики, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про ще одне відкриття фізиків, які з'ясували, що елементарні частинки поводяться не так, як повинні це робити. Виявилося, що замість того, щоб відштовхувати одна одну, вони притягуються.

Ще Фокус писав про те, що три посланці NASA вирушать вивчати загадкову аномалію на Місяці, яка не дає спокою вченим уже давно.