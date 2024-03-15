Физики обнаружили первый в мире нетрадиционный сверхпроводник, существующий в природе (фото)

Немногие материалы имеют способность проводить ток практически без сопротивления, что известно, как сверхпроводимость. И очень мало таких материалов можно найти в природе.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Communications Materials, ученые обнаружили, что один известный минерал может проявлять сверхпроводимость при низких температурах, что делает его первым нетрадиционным сверхпроводником, найденным в природе, пишет ScienceAlert.

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Сверхпроводники являются очень полезными, ведь проводят электричество без потерь энергии. Обычно это происходит потому, что их электроны разделяют идентичность в Куперовских парах, что позволяет им относительно легко проскальзывать сквозь беспорядочные атомы.

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Куперовские пары в нетрадиционных сверхпроводниках соединяются таким образом, что они возникают при более высоких температурах. С помощью ряда экспериментов ученые обнаружили, что минерал миассит, уже известный как сверхпроводник, может проявлять свойства нетрадиционного сверхпроводника.

Для того, чтобы обнаружить свойства нетрадиционного сверхпроводника у минерала миассит, физики провели сразу несколько разных экспериментов. Один их них был направлен на измерения реакции материала на слабое магнитное поле, другой включал создание дефектов в материале, которые могут повлиять на температуру, при которой он становится сверхпроводником. Нетрадиционные сверхпроводники гораздо более чувствительны к беспорядку, который вызывается такими дефектами, чем обычные сверхпроводники.

Кристалл миассита, синтезированный учеными Фото: ScienceAlert

Физики сделали свое открытие во время исследований, направленных на поиск новых материалов для развития квантовой науки. Стоит сказать, что минерал миассит был синтезирован в лаборатории и обладал необходимой чистотой, чтобы проявить свойства нетрадиционного сверхпроводника.

Сверхпроводники уже широко используются в таких технологиях, как МРТ-сканеры и ускорители частиц, но ученые считают, то у в данном случае у них имеет гораздо больший потенциал. Учитывая уникальную природу миассита, он может составлять значительную часть этого потенциала, особенно в его чистой, синтезированной форме.

Нетрадиционные сверхпроводники хотя и являются сложными материалами, все же они открывают путь для новых открытий в физике и новых способов применения в сверхпроводниковых технологиях.

Напоминаем, что ученым удалось поймать несколько призрачных частиц, которые пролетели сквозь Землю. Предполагается, что удалось поймать путешественников из космоса под названием тау-нейтрино, которые являются одной из трех форм таких неуловимых элементарных частиц, как нейтрино. Ученые считают, что такие частицы можно использовать для открытия новой физики, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о еще одном открытии физиков, которые выяснили, что элементарные частицы ведут себя не так, как должны это делать. Оказалась, что вместо того, чтобы отталкивать друг друга, они притягиваются.

Еще Фокус писал о том, что три посланника NASA отправятся изучать загадочную аномалию на Луне, которая не дает покоя ученым уже давно.