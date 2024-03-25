Отрута, що проникає в їжу та воду: паковання продуктів стало джерелом небезпеки

Пластикові ємності можуть із легкістю забруднювати нашу їжу, воду й навколишнє середовище величезною кількістю шкідливих речовин, з'ясували вчені. Такі масштабні наслідки здатне породити всього лише одне паковання.

Пластмаса трапляється всюди, і те, що робить її такою універсальною, а саме понад 16 000 хімічних домішок, також робить її джерелом небезпеки для нашого здоров'я і довкілля. Серед усіх цих добавок лише мала частина регулюється. Ця ситуація привернула увагу вчених до особливої групи добавок, відомої як ендокринно-руйнівні хімічні речовини (EDC), які можуть імітувати або блокувати гормони в організмі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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Нещодавні дослідження звернули увагу світової спільноти на EDC, оскільки ті здатні просочуватися в їжу прямо з паковання, сприяючи виникненню таких серйозних проблем зі здоров'ям як передчасні пологи. А деякі дослідження й узагалі з'ясували, що близько 2000 хімічних речовин можуть проникнути у воду лише з однієї пластикової ємності. Ці дані викликали заклики до суворішого регулювання, тим паче що EDC — це глобальна проблема, що впливає на все, від повітря, яким ми дихаємо, до води, яку ми п'ємо. Попри зростання стурбованості, відповідні заходи вживаються повільно, а міжнародна торгівля лише ускладнює проблему.

Зусилля і боротьбі з EDC набирають обертів, і наразі тривають дискусії навколо глобального договору щодо пластмас, спрямованого не тільки на захист навколишнього середовища, а й здоров'я населення. Ідея полягає в тому, щоб скласти реєстр хімічних речовин, що використовуються в пластмасах, і визначити, які з них мають бути виведені з участі у виробництві. Однак досягнення згоди щодо таких заходів є складним завданням, оскільки все ще тривають суперечки про те, як краще боротися із забрудненням пластиком і його наслідками для здоров'я.

Потенційні переваги регулювання EDC та інших шкідливих хімічних речовин, що містяться в пластику, очевидні. Це дасть змогу знизити ризики для здоров'я, пов'язані з їхнім впливом, особливо для вразливих груп населення. Пропозиція про укладення глобального договору — це обнадійливий крок до того, щоб зробити наше довкілля безпечнішим і здоровішим для всіх, який свідчить про нагальну необхідність контролювати застосування хімічних речовин, із якими ми стикаємося щодня.

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