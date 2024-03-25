На вагу золота: вчені купили документи про життя в Мексиці до конкістадорів (фото)

Мексиканські вчені нещодавно придбали три стародавні документи кінця XVI століття за 9,5 мільйонів песо. Проте ця сума виявилася вартою того: у придбаних кодексах є інформація про прибуття іспанців у регіон.

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) нещодавно отримали три стародавні документи, відомі як Кодекси Сан-Андреса Тетепілко. Ці кодекси, датовані кінцем XVI — початком XVII століть, дають уявлення про історичний перехід від доіспанської епохи Мексики до приходу іспанців, пише Heritage Daily.

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Фото: INAH

Однією із важливих особливостей цих кодексів є зображення важливих подій і постатей цього періоду. Наприклад, вони містять сцени, що ілюструють правління Іцкоатля, четвертого короля Теночтітлана і засновника імперії ацтеків. Крім того, є зображення Ернан Кортеса, іспанського конкістадора, одягненого схоже до римського центуріона, що символізує прибуття іспанців у регіон.

Колекція, що раніше перебувала у приватній власності, була придбана Національною бібліотекою антропології та історії (BNAH) завдяки зусиллям INAH, а також внескам різних компаній і філантропів. Купівля коштувала 9,5 мільйонів песо (близько 570 тис. доларів).

Фото: INAH

Детальний аналіз кодексів виявив цікаву інформацію про їхню композицію. Вони виготовлені з використанням амате, різновиду паперу з кори, з шарами левкасу та екстракту кохінеї. Складні сцени намальовані фарбами, отриманими з рослин, деревного вугілля, індиго та охри, що свідчить про майстерність стародавніх майстрів.

Підтвердження автентичності цих кодексів було нелегкою справою і вимагало співпраці з експертами з Інституту фізики UNAM та Координаційного національного центру зі збереження культурної спадщини INAH. Їх ретельна експертиза засвідчила, що ці документи дійсно є справжніми історичними артефактами.

Що робить Кодекси Сан-Андреса Тетепілко особливими, так це поєднання традицій корінних народів та європейського впливу. Вони містять як малюнки з корінних традицій, так і тексти, написані мовою науатль та іспанською з використанням латиниці.

Ці документи дають науковцям та історикам унікальну можливість для подальшого вивчення і розуміння цього важливого перехідного періоду. У майбутньому Кодекси Сан-Андреса Тетепілко будуть продовжувати вивчатися і зберігатися, щоб майбутні покоління могли вивчити й оцінити їхнє значення.

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