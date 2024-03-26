Навіть сонячні затемнення вже не ті, що були: найкращі бачили динозаври

Дослідники розповіли, якої тривалості були найдовші сонячні затемнення.

Астрономи кажучи, що сонячні затемнення в наш час є бляклою тінню тих, які колись було видно із Землі, пише IFlScience.

За словами експертів, у далекому минулому на Землі було видно триваліші сонячні затемнення, вони відбувалися мільйони років тому.

Річ у тім, що раніше Місяць хоч і швидше рухався по своїй орбіті, він був ближче до Землі, а це означає, що супутник міг закривати Сонце краще, ніж зараз. Отже, за часів динозаврів на нашій планеті були по-справжньому епічні затемнення, які тривали рекордний час.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На жаль, у той час на планеті не було нікого, хто зміг би точно підрахувати час сонячних затемнень. Моделі рухів небесних тіл втрачають свою точність у міру повернення в глибоке минуле. Наука не може точно сказати, коли та як відбувалися затемнення десятки тисяч років, не кажучи вже про мільйони років.

Тому рекордні затемнення необхідно шукати серед тих, що людству вдалося зафіксувати.

Найтриваліше повне сонячне затемнення з тих, що були зареєстровані, відбулося 20 червня 1955 року, коли Сонце було заблоковано 7 хв 8 сек. Затемнення було видно зі Шрі-Ланки й деяких регіонів Південно-Східної Азії.

Щоправда, такий рекорд не протримається вічно. Згідно з розрахунками, у 2150 році очікується сонячне затемнення тривалістю 7 хв 14 сек. Але 18 років по тому буде поставлено новий рекорд, коли затемнення триватиме 7 хв 26 сек. У 2186 році космічне явище займе 7 хв 29 сек.

Кінець 22-го століття буде воістину золотою ерою для мисливців за затемненнями.

Попри це, людство бачило й триваліші затемнення, ніж те, що відбулося 1955 року. Спираючись лише на власні розрахунки, вчені можуть сказати, що найтриваліше сонячне затемнення відбулося 743 року до н.е., коли частина Індійського океану перебувала в темряві протягом 7 хв 28 сек.

Час затемнень залежить від орбіт Землі та Місяця, жодна з яких не є ідеально круглою. Наприклад, коли Земля за своєю орбітою відсувається найдалі від Сонця, зірка починає займати меншу частину нашого неба, тому може бути повністю закрита Місяцем більше часу. І навпаки, коли Місяць розташовується найближче, він здається більшим і може блокувати більше.

Якщо взяти до уваги всі ці нюанси, згідно з розрахунками Ізабель Мартін Льюїс із Військово-морської академії США, максимальна тривалість затемнення в нинішніх умовах становитиме 7 хв 31 сек.

Нагадаємо, під час повного сонячного затемнення у квітні 2024 року на Сонці можуть бути помітні потужні вибухи. Учені припускають, що Сонце вступило у фазу своєї найвищої активності, а тому можна буде побачити різні вибухові явища.