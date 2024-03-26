Менше за швидкість лінивця: виявлено найслабший "землетрус" на зірці з усіх відомих

Астрономи виявили найкрихітніші коливання на близькій до нас зірці і це дуже важливе відкриття.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysicals, астрономи вперше виявили найкрихітніший "зоретрус" з усіх відомих на сьогоднішній день, пише Phys.

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На відстані 11,9 світлових років від нас розташована зірка помаранчевий карлик під назвою Епсилон Індіанця, діаметр якої приблизно на 30% менший за діаметр Сонця. Астрономи використали наземний телескоп VLT для її ретельного вивчення і виявили найкрихітніший "зоретрус" серед усіх, які відомі вченим.

Наука астросейсмологія займається тим, що вивчає коливання зірок. Ці коливання дають уявлення про внутрішню структуру зірок, так само як землетруси дають інформацію про внутрішній устрій нашої планети. За словами вчених, неймовірно точні вимірювання швидкості коливань зірки Епсилон Індіанця дозволили з'ясувати, що виявлена швидкість нижча за середню швидкість руху лінивця.

Зірка помаранчевий карлик. Ілюстрація Фото: phys.org

Результати спостережень показали, що пікова амплітуда коливань помаранчевого карлика становить лише 2,6 см/с, а це приблизно 14 % від амплітуди коливань на Сонці. Таким чином Епсилон Індіанця є найхолоднішою карликовою зіркою з найкрихітнішим "зоретрясінням", яке було підтверджено.

За словами вчених, результати доводять, що дуже точні вимірювання в астросейсмології можливі, навіть якщо це стосується карликових зірок із температурою поверхні всього 4200 градусів Цельсія (це приблизно на 1000 градусів нижче, ніж у Сонця).

Такий рівень точності може допомогти астрономам розв'язати давнє протиріччя між теоретичними моделями і спостереженнями, коли йдеться про співвідношення маса-діаметр холодних карликових зірок.

За слова авторів дослідження, моделі еволюції зірок показують на 5-15% менший діаметр помаранчевих карликів, ніж дані спостережень. Вивчення коливань таких зірок допоможе виявити недоліки в теоретичних моделях, щоб усунути цю невідповідність.

Також учені вважають, що коливання помаранчевих карликів можна використовувати для вивчення складної фізики поверхневих шарів цих зірок. Вони холодніші зірки, але водночас активніші, ніж Сонце, а тому можна отримати уявлення про ключові для еволюції зірок явища, які ще не вивчалися, окрім як у Сонця.

Навколо помаранчевих карликів часто знаходять планети і саме там учені сподіваються виявити ознаки позаземного життя. Автори дослідження вважають, що астеросейсмологію можна використовувати для детального опису таких зірок і їхніх потенційно населених планет.

Фокус уже писав про те, що астрономи змогли з'ясувати, чому коричневі карлики, які вважаються зірками, що не вдалися, проживають своє життя на самоті. Хоча вони, як і більшість зірок, народжуються в парах.

Також Фокус писав про те, що вже створено технологію для того, щоб можна було добувати воду на Марсі з водяного льоду, якого багато під поверхнею планети.