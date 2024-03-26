1300 років тому вулкан Санторіні вивергнувся з неймовірною силою: "виплюнув" мільйон басейнів сміття

Дослідники вперше змогли оцінити масштаби виверження вулкана, що сталося 726 року нашої ери — масштаби руйнування виявилися дивовижними.

Санторіні — підводний вулкан, розташований уздовж ланцюжка вулканів, відомого як Грецька дуга між Грецією і Туреччиною. Відомо, що 726 року нашої ери він вивергнувся. Однак тепер учені вважають, що ця подія була значно масштабнішою, ніж ми вважали раніше, пише Live Science.

Автори дослідження змогли вперше повною мірою оцінити масштаби стародавнього виверження і вважають, його можна порівняти за силою з виверженням вулкана Тонга. Команда впевнена, що виверження вулкана Санторіні, що сталося 1300 років тому, було значно сильнішим, ніж вважалося раніше. Це відкриття змушує вчених поглянути на періоди відносного затишшя вулканів з іншого боку.

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Автори дослідження вважають, що вулкан Санторіні може спричинити настільки сильне виверження, що кора над магматичним вогнищем обрушиться й утворить чашоподібну яму або кальдеру діаметром у кілька кілометрів. Дані, виявлені вченими, натякають на те, що останнє кальдероутворювальне виверження на Санторіні, відоме також як Мінойське виверження, відбулося 1600 року до нашої ери.

Як правило, за виверженням такого масштабу слідує період "омолодження", протягом якого магматична камера поповнюється і живить лише невеликі виверження. Однак нове дослідження свідчить про те, що величезний вибух повторився в 726 році нашої ери, а тому вченим довелося переглянути своє розуміння поведінки вулканів у періоди затишшя.

Раніше вченим вдавалося виявити єдині сліди виверження — тонкий шар пемзи на Палеа Камені — одному з двох островів, розташованих у центрі кальдери Санторіні, де відкрилося жерло. У новому дослідженні вчені змогли переглянути ці результати. Команда вважає, що сила цього виверження вулкана, ймовірно, була порівнянна з виверженням вулкана Тонга.

Під час дослідження команда пробурила різні ділянки навколо жерла Камені. Зібрані керни відкладень містили товстий шар пемзи та попелу, що вказує на те, що виверження викинуло близько 3,1 кубічних кілометрів матеріалу. Для порівняння, це еквівалентно одному мільйону олімпійських басейнів. Тепер автори дослідження вважають, що виявили докази того, що кальдера Санторіні здатна вибухнути, коли вона теоретично має перезарядитися.

Автори дослідження також зазначають, що таке відкриття підвищує потенціал небезпеки для регіону східного Середземномор'я. Раніше вчені вважали, що виверження, яке сталося 1300 років тому, було магнітудою 3-4, що досі вважалося найгіршим сценарієм. Нові ж результати свідчать про те, що виверження було магнітудою 5 — тобто в 10-100 разів сильніше, ніж вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені реконструювали виверження вулкана 1650 року: розкрито таємницю народженого ним цунамі.