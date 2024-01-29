Найсильніше виверження в Європі: 540 000 років тому на землю обрушилося 150 метрів попелу (фото)

У Середземному морі виявлено сліди найсильнішого виверження, яке коли-небудь бачила Європа — у 15 разів потужнішого за виверження Тонга.

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У 2022 році відбулося виверження підводного вулкана Тонга, яке побило відразу кілька рекордів: по-перше, воно викликало найшвидші атмосферні хвилі, які коли-небудь спостерігали науковці, по-друге, виверження спричинило перше з часів античності мегацунамі. У результаті виверження підводного вулкана Тонга назвали найпотужнішим в історії, проте тепер усе змінилося, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені виявили на дні Середземного моря те, що вказує, що вулкан Санторіні викинув у 15 разів більше матеріалу, ніж Хунга-Тонга, під час раніше невідомого виверження. Дослідники зазначають, що про це свідчить гігантський шар пемзи та попелу товщиною близько 150 метрів. Автори дослідження зазначають, що це виверження сталося близько 520 000 років тому і стало найбільшим з усіх, які коли-небудь бачила Європа.

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За словами провідного автора дослідження, професора вулканології в Університеті Клермон-Оверні у Франції Тіма Друітта, було відомо, що в історії цього стародавнього вулкана було безліч великих вибухових вивержень, на кшталт того, що відбувалося з Кракатау. Однак сліди масштабного виверження, виявлені нещодавно, свідчать про вибух вулкана неймовірної сили.

Минулого року вчені провели великі наземні дослідження, які намалювали відносно детальну картину минулого вулканізму на території Грецької острівної дуги, також відомої як ланцюжок вулканічних островів, що тягнеться від Греції до Туреччини. Дослідникам уже було відомо, що Санторіні "вийшов" із моря близько 400 000 років тому внаслідок послідовних вивержень.

Учені вивчили керни, зібрані на глибині 900 метрів Фото: Tim Druitt

Друітт з колегами намагалися дізнатися більше про вулканічну активність регіону, а тому пробурили морські відкладення навколо Санторіні. Далі вчені витягли керни відкладень на 12 бурових майданчиках на глибині близько 900 метрів. Далі вчені прочитали шари осаду "наче книгу" і змогли відновити події минулого.

У результаті команді вдалося виявити залишки виверження, що сталося понад півмільйона років тому. Вчені вважають, що воно було такої сили, що, ймовірно, стало одним із двох найбільших вивержень, які коли-небудь відбувалися на всій еллінській вулканічній дузі.

Команда вважає, що внаслідок виверження було викинуто щонайменше 90 кубічних кілометрів вулканічної породи й попелу. Для порівняння, під час виверження Тонга було викинуто лише 6 кубічних кілометрів сміття.

Вчені вважають, що це відкриття є надзвичайно важливим, оскільки показує, що еллінська вулканічна дуга здатна викликати величезні підводні виверження. Хороші новини полягають у тому, що людство, ймовірно, не чекає на подібне потужне виверження найближчі кілька сотень тисяч років.

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