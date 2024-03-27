Знайдено загублені 20 тисяч років в історії людей: де весь цей час були наші предки

Дослідники з'ясували, де жили люди в період, коли вони покинули Африку, але ще не розселилися в Євразії.

Учені вважають, що знайшли загублені 20 тис. років в історії людства. Досі було невідомо, де наші предки провели цей час, коли вже вийшли з Африки, але ще не розселилися в Євразії, пише DailyMail.

Археологи давно з'ясували, що наші предки залишили континент близько 70 тис. років тому і розселилися в Азії та Європі 45 тис. років тому. Але де вони провели загублений відрізок часу, довгий час залишалося загадкою.

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Група міжнародних дослідників вважає, що близько тисячі стародавніх переселенців провели 20 тис. років на території Близького Сходу, відоме як Іранське нагір'я.

Важливе відкриття було зроблено за допомогою стародавньої ДНК, аналізу сучасних генофондів, палеоекологічних даних. Останні показали, що регіон був ідеальним місцем проживання до того, як люди продовжили розселятися в Азії та Європі.

"Результати нашого дослідження дають першу повну картину місцезнаходження предків усіх сучасних неафриканців на ранніх етапах колонізації Євразії", — каже старший автор дослідження з Університету Падуї в Італії Лука Пагані.

На основі аналізу геномів західно-центральної Євразії та Китаю дослідники припускають, що предки сучасних євразійців вийшли з Іранського нагір'я 45 тис. років тому і колонізували більшу частину Євразії та Океанії.

Симуляції також допомогли визначити клімат і ландшафт Іранського нагір'я.

"Наявність зручної для життя території, розташованої на обох берегах Червоного моря, що простягається через Середземне море, мабуть, була підходящим середовищем проживання для наших предків", — ідеться в дослідженні.

На цих територіях люди жили невеликими мобільними групами мисливців-збирачів. Місцевість мала масу унікальних умов: від лісів до луків і саван. Клімат коливався між посушливими і вологими періодами.

"Їхній раціон складався б з їстівних рослин, а також дичини маленьких і великих розмірів", — каже співавтор дослідження Майкл Петралья.

Також наголошується, що мисливці-збирачі вели сезонний спосіб життя, живучи в низинах у прохолодні місяці, а в гірські райони перебиралися в теплі місяці. Люди, що населяли Іранське нагір'я на той час, мали темну шкіру і волосся. Зовні вони нагадували нілотський народ або гумуз — етнічну групу народу комо, які мешкають у деяких частинах Східної Африки.

Нагадаємо, у наскельних малюнках знайшли сліди динозаврів, їхній вік становить 145 млн років. Дослідники кажуть, що вперше зіткнулися з такими унікальними петрогліфами.