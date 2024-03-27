Місія на Енцелад: чому супутник Сатурна такий важливий для вчених і коли відбудеться політ (фото)

Європейське космічне агентство має намір досліджувати три крижані супутники з океанами всередині, і місія на Енцелад є пріоритетною.

Супутник Сатурна Енцелад має чисту крижану поверхню, що робить його одним з об'єктів, які найбільше відбивають світло у всій Сонячній системі. Але те, що знаходиться під льодом, дійсно хвилює вчених. Під її крижаною оболонкою знаходиться океан теплої солоної води, і Європейське космічне агентство (ЄКА) збирається відправити на Енцелад дослідницьку місію, пише Universe Today.

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Енцелад — це шостий за величиною супутник Сатурна діаметром приблизно 500 км. Незважаючи на невеликий розмір у його надрах, як вважається, міститься океан, де міститься 15 млн кубічних кілометрів води. Для порівняння, на Землі приблизно 1,4 кубічних км води.

Енцелад — це шостий за величиною супутник Сатурна діаметром приблизно 500 км Фото: NASA

ЄКА звернулося до планетологів, щоб ті обрали найбільш пріоритетні місії з дослідження Сонячної системи на найближчі 30 років. Учені вирішили, що потрібно зосередити свою увагу на вивченні океанських супутників і можливої придатності їх для життя. Вчені припускають, що на супутниках з океанами може існувати життя, або ж воно могло існувати в минулому.

Для майбутніх досліджень було обрано три світи: супутник Юпітера Європа і супутники Сатурна Енцелад і Титан. Кожен із цих супутників унікальний і так само місія на кожен із цих світів буде унікально складною і дорогою. Тому ЄКА підключило до обговорення майбутніх місій аерокосмічних інженерів. Вони повинні були придумати, які технології знадобляться для реалізації цих місій у найближчі десятиліття.

Європа, Енцелад і Титан мають підземні океани, і всі три є об'єктами потенційних досліджень Фото: NASA

За підсумками обговорень ЄКА обрало як пріоритетну місію відправку космічних апаратів саме на Енцелад. А потім уже на Титан і Європу. ЄКА вже відправило торік для вивчення супутників Юпітера Європи, Ганімеда і Каллісто апарат JUICE, який прибуде на місце призначення 2031 року. Але планується окрема місія на Європу в більш віддаленому майбутньому.

Що стосується Енцелада, то він має багато характеристик, які приваблюють планетологів, якщо йдеться про потенційну населеність цього світу. Там є рідка вода, джерело енергії та деякі специфічні хімічні речовини.

Що стосується Енцелада, то він має багато характеристик, які приваблюють планетологів, якщо йдеться про потенційну населеність цього світу. Там є рідка вода, джерело енергії та деякі специфічні хімічні речовини Фото: NASA

Як показали дослідження викидів гейзерів з поверхні Енцелада, що виходять з підземного океану, там знаходяться натрій, хлор, триоксид вуглецю, азот, діоксид вуглецю і вуглеводні, такі як метан і формальдегід. Є також деякі прості органічні сполуки і більші органічні молекули, такі як бензол.

Вода в океані залишається рідкою завдяки теплу, яке виникає через приливний нагрів. Коли Енцелад обертається навколо Сатурна, планета притягує супутник і деформує його. Щоразу, коли це відбувається, Енцелад нагрівається. У супутника є кам'янисте ядро і частина його ймовірно розплавлена. Таким чином вода залишається теплою ще й через виділення тепла ядром.

За словами вчених, місія на Енцелад буде відправлена не раніше, ніж на початку 2040-х років. Планується щонайменше використати орбітальний апарат, який зможе надати не тільки унікальний погляд на супутник Сатурна, а й візьме проби з його гейзерів, щоб дослідити прямо на орбіті. Дорожча і складніша місія передбачає ще й відправлення посадкового модуля на поверхню супутника, який візьме зразки породи і викидів на поверхні.

Фокус уже писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, для виявлення потенційного позаземного життя на Енцеладі необхідно дуже мало вихідного матеріалу. Вчені вважають, що навіть крихітний кристал льоду, викинутий у космос із поверхні супутника, може містити клітини мікроорганізмів.