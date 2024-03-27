Місія на Енцелад: чому супутник Сатурна такий важливий для вчених і коли відбудеться політ (фото)
Європейське космічне агентство має намір досліджувати три крижані супутники з океанами всередині, і місія на Енцелад є пріоритетною.
Супутник Сатурна Енцелад має чисту крижану поверхню, що робить його одним з об'єктів, які найбільше відбивають світло у всій Сонячній системі. Але те, що знаходиться під льодом, дійсно хвилює вчених. Під її крижаною оболонкою знаходиться океан теплої солоної води, і Європейське космічне агентство (ЄКА) збирається відправити на Енцелад дослідницьку місію, пише Universe Today.
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Енцелад — це шостий за величиною супутник Сатурна діаметром приблизно 500 км. Незважаючи на невеликий розмір у його надрах, як вважається, міститься океан, де міститься 15 млн кубічних кілометрів води. Для порівняння, на Землі приблизно 1,4 кубічних км води.
ЄКА звернулося до планетологів, щоб ті обрали найбільш пріоритетні місії з дослідження Сонячної системи на найближчі 30 років. Учені вирішили, що потрібно зосередити свою увагу на вивченні океанських супутників і можливої придатності їх для життя. Вчені припускають, що на супутниках з океанами може існувати життя, або ж воно могло існувати в минулому.
Для майбутніх досліджень було обрано три світи: супутник Юпітера Європа і супутники Сатурна Енцелад і Титан. Кожен із цих супутників унікальний і так само місія на кожен із цих світів буде унікально складною і дорогою. Тому ЄКА підключило до обговорення майбутніх місій аерокосмічних інженерів. Вони повинні були придумати, які технології знадобляться для реалізації цих місій у найближчі десятиліття.
За підсумками обговорень ЄКА обрало як пріоритетну місію відправку космічних апаратів саме на Енцелад. А потім уже на Титан і Європу. ЄКА вже відправило торік для вивчення супутників Юпітера Європи, Ганімеда і Каллісто апарат JUICE, який прибуде на місце призначення 2031 року. Але планується окрема місія на Європу в більш віддаленому майбутньому.
Що стосується Енцелада, то він має багато характеристик, які приваблюють планетологів, якщо йдеться про потенційну населеність цього світу. Там є рідка вода, джерело енергії та деякі специфічні хімічні речовини.
Як показали дослідження викидів гейзерів з поверхні Енцелада, що виходять з підземного океану, там знаходяться натрій, хлор, триоксид вуглецю, азот, діоксид вуглецю і вуглеводні, такі як метан і формальдегід. Є також деякі прості органічні сполуки і більші органічні молекули, такі як бензол.
Вода в океані залишається рідкою завдяки теплу, яке виникає через приливний нагрів. Коли Енцелад обертається навколо Сатурна, планета притягує супутник і деформує його. Щоразу, коли це відбувається, Енцелад нагрівається. У супутника є кам'янисте ядро і частина його ймовірно розплавлена. Таким чином вода залишається теплою ще й через виділення тепла ядром.
За словами вчених, місія на Енцелад буде відправлена не раніше, ніж на початку 2040-х років. Планується щонайменше використати орбітальний апарат, який зможе надати не тільки унікальний погляд на супутник Сатурна, а й візьме проби з його гейзерів, щоб дослідити прямо на орбіті. Дорожча і складніша місія передбачає ще й відправлення посадкового модуля на поверхню супутника, який візьме зразки породи і викидів на поверхні.
Фокус уже писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, для виявлення потенційного позаземного життя на Енцеладі необхідно дуже мало вихідного матеріалу. Вчені вважають, що навіть крихітний кристал льоду, викинутий у космос із поверхні супутника, може містити клітини мікроорганізмів.