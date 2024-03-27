Позаземний вплив. Щось за межами Землі змушує коралові рифи звучати інакше

Нове дослідження показує, що природний супутник нашої планети цікавим чином впливає на звуки, що виходять від коралових рифів.

Не секрет, що природний супутник нашої планети впливає на життя на Землі. Однак у новому дослідженні вчені з'ясували, що цей вплив, ймовірно, набагато більший, ніж ми могли б собі уявити. Автори дослідження вважають, що Місяць здатен змусити коралові рифи в земних океанах звучати інакше, пише Science Alert.

Кожен кораловий риф має свій власний звуковий ландшафт, який створюють його мешканці — риби та інші організми, що переміщаються рифом. Дослідники по всьому світу використовують цей фоновий шум, щоб стежити за тим, що відбувається навколо корала. Однак тепер учені помітили, що вплив Місяця може змінити звуки, що виходять від коралових рифів. Простими словами, супутник Землі якимось чином впливає на активність екосистеми коралового рифу.

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У новому дослідженні команда з Центру підводних бойових дій ВМС (NUWC) і Агентства перспективних дослідницьких проєктів у галузі енергетики (ARPA-E) у США виявили, що підводний шум швидко змінюється в міру сходу і заходу Місяця. Результати свідчать про те, що імпульси, які видають риби, посилюються в місячні години, в той час, як низькочастотні вокалізації та звуки безхребетних зменшуються в місячні години.

За словами океанографа Деніела Дуейна з NUWC, це означає, що схід і захід Місяця регулярно впливають на екосистеми коралових рифів, регулюючи зміни у взаємодії місцевих популяцій.

Під час дослідження вчені розмістили обладнання для звукового моніторингу на трьох рифах біля західного узбережжя Гаваїв. У результаті їм вдалося виміряти звуки в період з 2020 по 2021 роки. Зазначимо, що гідрофони використовувалися вченими для захоплення однохвилинних знімків звукових ландшафтів з інтервалами в 10 і 15 хвилин.

Моніторинг здійснювався на трьох різних сайтах Фото: паразиты

Звуковий відбиток коралового рифу фактично вказує на його заселеність і здоров'я — що в кращому стані риф, то більше організмів мешкають на ньому і то гучніший він. Автори дослідження вважають, що зміни в біологічному звуці між сходом і заходом місяця, ймовірно, є реакцією на зміну рівня місячного освітлення. Команда також вважає, що на ці зміни не впливають приливні зміни, оскільки припливи та відливи не синхронізовані зі сходом і заходом Місяця в середовищі, де проводилося дослідження.

Передбачається, що Місяць впливає на більшість коралових рифів по всьому світу. Ба більше, вчені навіть вважають, що відтворення звуків рифа може стати ефективним способом залучення нового життя до рифа.

Крім того, дослідники можуть використовувати звукові відбитки коралових рифів по всьому світу, щоб порівнювати їх один з одним і стежити за змінами в умовах глобального потепління. Наступним кроком може стати зіставлення звукових варіацій з іншими показниками здоров'я коралових рифів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.