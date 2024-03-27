У центральній чорній дірі Чумацького Шляху виявлено приховану особливість (фото)

Астрономи виявили сильні та добре організовані магнітні поля у чорної діри Стрілець А*.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, вчені виявили у чорної діри Стрілець А* сильне і добре організоване магнітне поле, яке закручується навколо неї по спіралі. Найцікавіше, що ця структура магнітного поля схожа на ту, якою володіє інша чорна діра — M87*, знімок якої також було отримано безпосередньо, пише ScienceAlert.

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Астрономи вперше побачили чорну діру, розташовану в центрі Чумацького Шляху в поляризованому світлі. У результаті було виявлено потужне магнітне поле, що оточує чорну діру і вчені вважають, що такі магнітні поля можуть бути присутніми у всіх надмасивних чорних дір.

Ще у 2022 році вчені представили перше пряме зображення чорної діри Стрілець А*, яка розташована на відстані 27 тисяч світлових років від нас. Цей знімок показав, що вона дуже схожа на іншу чорну діру — М87*, хоча вона в 1000 разів менша і не така масивна.

Світло — це рухома електромагнітна хвиля, що рухається, яка дозволяє нам бачити об'єкти. Іноді світло коливається в певному напрямку і таким чином стає поляризованим. Саме це світло дало змогу вченим виявити існування сильних, викривлених і добре організованих ліній магнітного поля, які оточують чорну діру в центрі Чумацького шляху. Також астрономи з'ясували, що магнітні поля мають вирішальне значення для того, як чорні діри взаємодіють з газом і матерією навколо них.

Магнітні поля двох чорних дір, M87* (ліворуч) і Стрілець A* (праворуч), показані в поляризованому світлі Фото: черная дыра

Хоча результати показують, що чорні діри Стрілець А* і М87* мають схожі структури магнітного поля, це дуже дивно, адже між об'єктами існують великі відмінності. Чорна діра в центрі нашої галактики має масу, яка більша за масу Сонця в 4,6 млн разів. При цьому вона не дуже активна, тобто поглинає мало матерії. У центрі галактики М87 знаходиться чорна діра, маса якої в 6,5 млрд разів більша за масу Сонця, і вона дуже активна.

Водночас науковці вважають, що подібності в структурах сильних магнітних полів можуть вказувати на те, що подібна особливість є універсальною для всіх надмасивних чорних дір. А може це взагалі фундаментальна особливість.

Як уже писав Фокус, новий знімок чорної діри M87* підтвердив теорію відносності Ейнштейна.

Також Фокус писав про те, що несподіване відкриття змінює уявлення про водне минуле Марса. Вчені з'ясували, що вода на Червоній планеті існувала набагато довше, ніж передбачалося.

Нагадуємо, що Європейське космічне агентство в рамках майбутніх досліджень Сонячної системи обрало як пріоритетну місію політ на супутник Сатурна Енцелад. Чому саме туди, Фокус уже писав.