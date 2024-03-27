Несправедливість еволюції: жінки виявилися більш схильними до нікотинової залежності, — дослідження

Хоча чоловіки найчастіше курять частіше за жінок, саме жіноча частина населення планети більш схильна до нікотинової залежності і зазнає значно більших труднощів під час спроби кинути, з'ясувало дослідження.

Учені зі США виявили цікавий аспект залежності від куріння, який суперечить широко поширеним уявленням про гендерну схильність до нікотинової залежності. Попри те, що в Америці курять більше чоловіків, ніж жінок, жінки, як не дивно, більш схильні до пристрасті до сигарет. Ця невідповідність заінтригувала дослідників, і вони вирішили глибше вивчити біологічні основи такої залежності, пише Daily Mail.

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Суть висновків учених зводиться до естрогену, основного жіночого статевого гормону, який відіграє важливу роль у підвищенні чутливості мозку до нікотину. Це відкриття показало яскраво виражені труднощі, з якими стикаються багато жінок під час спроби кинути палити, порівняно з їхніми колегами-чоловіками. Саллі Паусс, докторантка, яка стоїть біля джерел цього дослідження, пояснила, що взаємодія естрогену з певними білками мозку, відомими як ольфактомедини, посилює задоволення, одержуване від нікотину, тим самим збільшуючи потенціал звикання. Цей зв'язок між естрогеном і нікотиновою залежністю дає нове уявлення про те, чому відмова від куріння може виявитися нелегким завданням для багатьох жінок.

Дослідницький шлях Паусс включав у себе ретельний аналіз генів і експерименти на лабораторних щурах, щоб з'ясувати, як взаємодіють естроген, ольфактомедіни і нікотин. Висновки дослідження ґрунтуються на відкритті, що естроген підвищує активність ольфактомединів, які, своєю чергою, активують центри залежності та винагороди в мозку. Ця біохімічна петля дає змогу припустити, що коливання рівня естрогену, які відбуваються, наприклад, під час менструального циклу, можуть посилювати потяг до нікотину.

У перспективі ця наукова робота відкриває можливості для розроблення цільових методів лікування, які могли б пом'якшити дію ольфактомединів і потенційно полегшити жінкам процес відмови від куріння. Паусс з оптимізмом дивиться на майбутні наслідки своєї роботи, уявляючи собі нові фармакологічні стратегії, які допоможуть жінкам подолати нікотинову залежність завдяки безпосередньому впливу на біологічні механізми, які лежать в її основі. Вона представить повне дослідження під час зустрічі Американського товариства біохімії та молекулярної біології.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

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