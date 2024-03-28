Висадка дерев лише прискорює закипання Землі: чому це відбувається

Дослідники виявили, що посадка дерев у неправильних місцях насправді прискорює глобальне потепління, а зовсім не стримує його.

Кліматична криза нависла над планетою: 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим в історії спостережень, а 2024 рік, імовірно, стане ще спекотнішим. Унаслідок цього на планету обрушаться ще інтенсивніші хвилі спеки, посухи та лісових пожеж. Через кліматичну кризу під загрозою також опинилися і "зелені легені планети", пише Science Alert.

Ліси, як і все живе на Землі, також страждають від неймовірної спеки та більших лісових пожеж. Щоб захистити "зелені легені" планети, здавалося б, достатньо висадити нові дерева, які змогли б уловлювати вуглець. Однак усе не так просто. Нове дослідження показує, що висадка нових дерев, на жаль, може лише прискорити глобальне потепління Землі.

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У новому дослідженні вчені склали нову карту місць для відновлення лісів і охолодження планети. Тепер вчені вважають, що місце висадки лісу відіграє важливу роль: неправильне місце прискорить закипання планети.

Не секрет, що дерева поглинають величезну кількість вуглекислого газу, а тому відновлення лісових масивів, що деградували, та висаджування нових саджанців є важливими інструментами в боротьбі зі зміною клімату. Однак у деяких випадках ефект може бути зворотним: що більше дерев, то менше сонячного світла відбивається назад у космос, а отже більша кількість тепла поглинається.

За словами співавторки дослідження Сьюзен Кук-Паттон, вони з колегами виявили, що в деяких регіонах висадка дерев просто призведе до негативних наслідків для кліматичної системи Землі. Під час дослідження команда помітила, що відновлення деревного покриву призводить до зміни альбедо — кількості сонячної радіації, що відбивається від поверхні, проте вчені спочатку не могли пояснити це.

Пізніше команда використовувала нові карти, і тепер учені вперше змогли врахувати охолоджувальний ефект дерев, а також потепління, викликане зменшенням альбедо. Результати показують, що проєкти висадки нових лісових масивів часто не враховували альбедо в цьому рівнянні, а тому кліматична вигода просто переоцінювалася на 20-80%.

На щастя, вчені також склали карту, яка надалі дасть змогу визначити найкращі місця для висадки дерев — тобто досягти максимальної вигоди для клімату Землі. На щастя, дані вказують на те, що на планеті все ще достатньо місць, де відновлення деревного покриву матиме позитивний ефект на стримування зміни клімату планети.

Зазначимо, що альбедо є найвищим у земних точках, вкритих льодом і снігом — такий покрив здатний відбивати близько 90% сонячної енергії назад у космос. Багато країн у рамках програми зі стримування глобального потепління пообіцяли висадити мільярди дерев, проте тепер учені вважають, що не всі ці зусилля принесуть однакову користь, якщо їх буде висаджено без урахування карти, складеної командою.

Одними з найбільш ефективних регіонів для відновлення лісового покриву вважають тропічні середовища, наприклад, басейни Амазонки та Конго. Водночас найменш ефективними ділянками для висаджування нових дерев вважаються луки та савана помірного поясу. Ба більше, вчені також вважають, що сама вигода від висаджування нових дерев дещо перебільшена — навіть у найефективніших регіонах вигода, ймовірно, на 20% менша, ніж вважалося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, який вигляд мав найдавніший ліс на Землі.