Люди заселили Карибське море раніше, ніж вважалося: що дізналися вчені (фото)

Учені виявили, що люди заселили острів Кюрасао на 850 років раніше, ніж вважалося до цього. Це відкриття змінює уявлення про людську міграцію в цьому регіоні.

Нещодавнє дослідження Університету Саймона Фрейзера (SFU) та Національного фонду археологічної та антропологічної пам'яті (NAAM Foundation) розкрило нові подробиці про найдавніше людське поселення Кюрасао, острова в Карибському морі. Вчені виявили, що люди населяли його набагато раніше, ніж вважалося раніше, пише Arkeonews.

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Проаналізувавши зразки деревного вугілля, зібрані на археологічній ділянці, відомій як Салінья-Сінт-Марі, дослідники використали метод радіовуглецевого датування та виявили, що люди жили на острові ще в 5735 — 5600 роках до нашої ери. Це відсуває хронологію присутності людини на Кюрасао на 850 років назад.

Крістіна Джовас, одна з керівників дослідження і доцентка кафедри археології SFU, пояснює, що це відкриття кидає виклик основним теоріям про заселення Карибського басейну. Це свідчить про те, що люди могли мігрувати на Кюрасао раніше, можливо, одночасно з освоєнням інших прилеглих островів.

Фото: Yoshi Maezumi

Хоча для підтвердження цієї гіпотези потрібні додаткові дослідження, отримані результати дають цінну інформацію про історію людської міграції в регіоні. Вони також пропонують базову лінію для вивчення того, як люди взаємодіяли з навколишнім середовищем на Кюрасао та сусідніх островах.

Острів Кюрасао в Карибському морі, біля північних берегів Венесуели

Клаудія Краан, заступниця директора NAAM і ще одна керівниця дослідження, наголошує на важливості постійних досліджень для виявлення нової інформації про минуле Кюрасао. Вона зазначила, що археологія — це динамічна галузь, яка постійно розвивається в міру того, як робляться та аналізуються нові відкриття.

Польові роботи в межах дослідження включали співпрацю між міжнародними дослідниками та місцевими волонтерами, зокрема студентами-бакалаврами археологічної програми SFU. Ці студенти взяли участь у п'ятитижневій польовій школі в Кюрасао, де вони допомагали досліджувати, картографувати та розкопувати археологічні пам'ятки по всьому острову.

Це дослідження демонструє важливість вивчення археологічної спадщини Кюрасао та її значення для нашого розуміння історії Карибського басейну. Виявляючи нові докази ранніх поселень людини, воно відкриває шляхи для подальших досліджень і заохочує співпрацю між дослідниками та місцевими громадами.

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