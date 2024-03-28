Неефективна "катастрофа": провідний у світі проєкт із лісовідновлення визнали провалом

Нове дослідження похитнуло довіру до найбільшого проєкту з кредитування викидів вуглекислого газу в Австралії.

Схема кредитування викидів вуглецю в Австралії, що вважалася найбільшим і найуспішнішим проєктом із відновлення лісів, похитнулася. Нове дослідження не просто ставить під сумнів проєкт із кредитування викидів вуглекислого газу в Австралії, а й фактично називає його "неефективною катастрофою" і "фікцією", пише Science Alert.

У рамках проєкту великі ділянки землі в пустельній глибинці Австралії були виділені для відновлення природних лісів. Передбачалося, що проєкт дасть змогу компенсувати викиди, оскільки нові дерева поглинають вуглець.

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Суть проєкту полягала в тому, що кожна тонна вуглецю, поглинута новими лісами, записувалася як один вуглецевий кредит. Після цього гірничодобувні компанії, авіакомпанії та представники інших галузей, купували ці кредити, щоб компенсувати свої викиди. Однак нове дослідження припускає, що Австралія продавала "відсутні вуглецеві кредити".

Нове дослідження вчених зробило разюче відкриття: майже на 80% виділених територій зростання лісу або перебувало в застої, або лісові масиви невблаганно скорочувалися. За словами провідного автора дослідження Ендрю Макінтоша, в результаті найбільший проєкт із відновлення лісів виявився "грубим провалом": Австралія використовувала проєкти для накопичення мільйонів тонн сумнівних вуглецевих кредитів, які нібито використовуються для компенсації галузей промисловості, що забруднюють планету. Однак на ділі проєкт виявився фікцією.

Зазначимо, що Австралія виділила під цей проєкт майже 42 мільйони гектарів, для порівняння це більше площі Японії. У результаті проєкт став "одним із найбільших у світі" проєктів із компенсації викидів вуглецю, однак він також став і найбільшим розчаруванням.

Водночас чиновники стверджують, що з 2013 року ліс, що розкинувся на виділеній території, поглинув понад 27 мільйонів тонн вуглецю. Однак учені, які використовували у своїй роботі супутникові знімки для відновлення діаграми зростання лісів, сумніваються, що дані, озвучені чиновниками, реальні.

За словами Макінтоша, щоб бути ефективними, лісові масиви, посаджені під час проєкту, мали б демонструвати збільшення деревного покриву. Однак супутникові знімки, на жаль, не показують його.

За словами професора екологічного права в Австралійському національному університеті Ендрю Макінтоша, спочатку передбачалося, що перевірки проводитимуть на всіх етапах впровадження вуглецевих кредитів. Однак тепер команда вважає, що цього не відбувалося. Водночас регулятор екологічно чистої енергетики Австралії заявив, що "низка перевірок підтвердила правдивість" цих компенсацій викидів вуглецю.

Раніше Фокус писав про те, що висадка дерев лише прискорює закипання Землі: чому це відбувається.