Небезпечне плацебо: добавки не запобігають розвитку раку та хвороб серця

Нещодавнє вивчення великого пласта досліджень засвідчило, що поширені й популярні добавки неефективні в профілактиці раку та серцевих захворювань, а в деяких випадках вони виявилися небезпечними.

Приймання таблеток для профілактики хвороб стало для багатьох людей буденною дією, але останні дані можуть змусити нас двічі подумати, перш ніж діставати пляшечку з добавками. Нещодавній проєкт показав, що у здорових людей практично немає доказів на користь використання різних добавок для запобігання раку або серцевих захворювань. Група, що складається з експертів у галузі первинної медико-санітарної допомоги, перегорнула гори досліджень, дійшовши висновку, що для звичайної людини, яка не має особливих вад, ці добавки можуть виявитися не таким уже й чудодійним засобом, яким їх часто представляють, пише Skeptical Raptor.

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Група вчених, до складу яких входить Керол М. Манджіоне, професор медицини та громадської охорони здоров'я, яка очолює відділення загальної внутрішньої медицини та досліджень у сфері охорони здоров'я, особливо не рекомендує використовувати вітамін Е і бета-каротин, посилаючись на чіткі докази того, що вони не знижують ризик розвитку раку або серцево-судинних захворювань (ССЗ), йдеться в їхньому звіті. Ба більше, бета-каротин навіть був пов'язаний із підвищеним ризиком раку легенів у деяких груп населення. Інші добавки, такі як вітаміни A, C і навіть популярний вітамін D, отримали оцінку "недостатньо доказово", що свідчить про значний розрив між обіцянками і реальними перевагами цих продуктів.

Хоча вітамін D перебуває в центрі уваги багатьох наукових спільнот через його передбачувану користь, група вчених залишається непереконаною, вказуючи на необхідність проведення більш надійних досліджень. Вони також відзначають винятки, як-от приймання фолієвої кислоти під час вагітності, яку рекомендують для запобігання дефектам нервової трубки, підтверджуючи той факт, що добавки справді мають своє місце, але тільки за певних обставин.

Результати їхнього звіту свідчать про те, що ключ до профілактики таких серйозних проблем зі здоров'ям, як рак і серцеві захворювання, знаходиться далеко не в пляшечці з добавками. Незважаючи на спокусу легкого способу уникнути небезпечних захворювань, здоровий спосіб життя і дієта, підібрані з урахуванням індивідуальних потреб, виявляються набагато ефективнішими. Тому, перш ніж вкладати гроші у вітаміни, група експертів радить подумати, чи не краще витратити свої гроші та здоров'я на більш відчутні, перевірені методи профілактики захворювань.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.