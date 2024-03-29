У людей завжди було "шосте чуття" і без нього неможливо прожити: про що воно попереджає

Дослідники дійшли висновку, що у людей завжди було шосте відчуття, але ми не звертали на нього особливої уваги.

Більшості людей на Землі знайомі п'ять основних почуттів: дотик, зір, слух, нюх і смак. Однак не всі знають, що в людей також є й додаткове шосте відчуття, також відоме як інтероцепція, пише Science Alert.

Інтероцепція являє собою внутрішній стан нашого тіла. Простими словами, саме вона допомагає нам відчувати й інтерпретувати внутрішні сигнали організму, що регулюють його найважливіші функції, наприклад, голод, температуру тіла і частоту серцевих скорочень.

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Люди часто не звертають уваги на це відчуття, проте воно надзвичайно важливе, оскільки забезпечує оптимальну роботу всіх систем організму. Дослідники виявили, що шосте відчуття, по суті, попереджає нас про те, що тіло ось-ось вийде з ладу. Наприклад, саме воно змушує нас тягнутися за водою, коли ми відчуваємо спрагу, або змушує зняти светр, якщо нам спекотно.

Дослідження також показують, що інтероцепція надзвичайно важлива для нашого психічного здоров'я: вона сприяє багатьом психологічним процесам, зокрема ухваленню рішень, соціальним здібностям та емоційному добробуту. Відомо, що за багатьох психічних розладів, таких як депресія, тривога і розлад харчової поведінки, спостерігається порушення інтероцепції. Ба більше, вчені вважають, що саме шостим відчуттям зумовлено те, що багато психічних розладів мають схожі симптоми, наприклад, порушення сну і втому.

Попри те, наскільки інтероцепція важлива для людини, вченим все ще відомо про неї вкрай мало: досі невідомо, чи відрізняються чоловіки та жінки в тому, наскільки точно вони відчувають внутрішні сигнали тіла. У більш ранніх дослідженнях учені намагалися з'ясувати, як саме чоловіки та жінки сприймають внутрішні сигнали свого організму, проте результати виявилися неоднозначними.

Щоб отримати чіткішу картину про шосте відчуття, Дженніфер Мерфі, викладач психології в Лондонському університеті Ройал Голловей, і Фрейя Прентіс, кандидатка наук в Інституті здоров'я дітей на Грейт-Ормонд-стріт, об'єднали дані з 93 досліджень, присвячених інтероцепції в чоловіків і жінок.

Результати аналізу вчених засвідчили, що шосте відчуття справді відрізняється в чоловіків і жінок. Наприклад, жінки значно менш точні в завданнях, орієнтованих на серце і в деяких випадках на легені. Крім того, науковці також виявили відмінності в завданнях із пульсом, проте в разі інших завдань відмінності були менш очевидними. Можливо, це пов'язано з тим, що лише невелика частина досліджень вивчала сприйняття легенів і шлунка.

Науковці зазначають, що сьогодні науці відомо, що відмінності між шостим чуттям чоловіків і жінок справді існують, але досі незрозуміло, що їх спричиняє. Припускають, що секрет може бути в різних фізіологічних і гормональних змінах. Утім, учені сходяться на думці, що знадобляться додаткові дослідження, щоб дізнатися більше про відмінності між чоловіками та жінками.

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