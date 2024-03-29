Кількість бактерій зашкалювала: учені виявили стародавній карієс у 4000-річних зубах

Нове дослідження вчених дало їм змогу зазирнути в життя наших предків і дізнатися від яких захворювань порожнини рота вони страждали, що може допомогти їм у розробці нових методів лікування.

Нещодавно вчені зробили незвичайне відкриття: усередині набору людських зубів віком 4000 років було виявлено джерело бактерій, що спричиняють карієс і захворювання ясен. Ці стародавні рештки зубів, знайдені у вапняковій печері в графстві Лімерик, що в Ірландії, належали людині бронзової доби. Дослідники з Трініті-коледжу в Дубліні розповіли, як унікальні умови печери — прохолодні, сухі та лужні, сприяли винятковому збереженню цих бактерій, даючи змогу отримати рідкісний погляд на здоров'я порожнини рота наших предків в організмів, які розвивалися там із давніх часів, пише BBC.

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У зразках зубів було виявлено ДНК стрептокока мутанса (S. mutans), відомого винуватця карієсу, а також інших мікробів, що спричиняють захворювання ясен, таких як Tannerella forsythia. Це відкриття особливо примітне, оскільки S. mutans відомий як причина карієсу та руйнування ДНК, що робить його особливо важливим для вивчення серед стародавніх зразків. Ученим вдалося реконструювати геноми цих стародавніх бактерій, що дало змогу по-новому поглянути на еволюцію людського раціону, зокрема на споживання стародавніми людьми цукру.

Доцентка Лара Кессіді з Трініті-коледжу в Дубліні висловила здивування щодо високого рівня вмісту S. mutans — це свідчить про те, що стародавня людина, імовірно, піддавалася значному ризику виникнення карієсу. Така велика кількість може також свідчити про дисбаланс у мікробному співтоваристві стародавньої ротової порожнини. Дослідження вказало на серйозні зміни в раціоні харчування, звертаючи увагу на зростання кількості карієсу з появою зернового сільського господарства та вираженіший сплеск карієсу приблизно з 1500 року нашої ери, що ознаменував ранній сучасний період.

Це дослідження не тільки розкриває подробиці про стародавні дієти й здоров'я людей того часу, а й дає науці орієнтири, слідуючи яким учені зможуть прийти до ефективніших методів лікування хвороб порожнини рота.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.