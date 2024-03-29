Фатальні ласощі: лікарі назвали продукт, що значно підвищує ризик розвитку діабету

Щодня ми вживаємо найрізноманітніші продукти харчування, у багатьох з яких маскується інгредієнт, здатний непомітно і серйозно нашкодити нашому здоров'ю.

Діабет 2-го типу — це не звичайна проблема, а серйозна загроза світовій системі охорони здоров'я, пов'язана з кількома іншими серйозними захворюваннями, включно з високим тиском. Він посідає сьоме місце серед основних причин смерті, і мільйони людей живуть із ним, не підозрюючи про це. Експерти вважають, що невеликі зміни в раціоні харчування можуть значно знизити ризик розвитку діабету і, як наслідок, сприяти більш довгому і здоровому життю, пише Yahoo News.

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Ендокринологи сходяться на думці, що головний винуватець діабету — рафінований цукор. Споживання занадто великої його кількості, особливо у вигляді цукровмісних напоїв і закусок, може призвести до інсулінорезистентності. Цей стан є тривожним симптомом, який сигналізує про те, що здатність організму переробляти цукор збилася зі шляху. Доктор Марія Тереза Антон і доктор Реха Кумар, фахівці в цій галузі, підкреслюють вплив цукровмісних напоїв, таких як газована вода і фруктові соки, на реакцію організму на інсулін. Якщо для загалом здорових людей періодичне вживання солодкого не є катастрофою, то перетворення цього на звичку може призвести до серйозних наслідків, особливо для тих, хто має сімейну історію діабету.

Їхні поради не обмежуються відмовою від напоїв із високим вмістом цукру. Рафінований цукор міститься в найрізноманітніших продуктах — від консервованих фруктів і молочних десертів до готової випічки. Вибір цільних фруктів замість оброблених солодощів і обережність під час вживання таких продуктів, як бутильовані салатні заправки та соуси, які часто містять велику кількість доданих цукрів, можуть істотно змінити ситуацію. Також важливо уникати оброблених вуглеводів і насичених жирів, що вказує на необхідність дієти з обмеженням таких продуктів, як білий хліб, пластівці з високим вмістом цукру та смажена їжа.

Що ж слід їсти замість цього? Доктор Кумар пропонує дієту, багату овочами, клітковиною і пісним білком. Прості зміни, такі як додавання невеликого салату до страв або вибір багатих на клітковину продуктів, таких як нут і овес, можуть мати позитивний вплив. Але справа не тільки в харчуванні; не менш важливими є і загальні зміни у способі життя. Регулярна фізична активність, управління стресом і сном можуть значно знизити ризик розвитку діабету. Також можуть бути корисними такі добавки, як вітамін D і магній, але перш ніж почати приймати будь-які нові добавки, необхідно проконсультуватися з лікарем. Такий комплексний підхід спрямований не тільки на профілактику діабету, а й на поліпшення загального самопочуття і продовження життя.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.