Учені знайшли трипільську сокиру, якій понад 5 тисяч років: їм допомогли знахідки з України (фото)

У Польщі дослідники знайшли сокиру на несподіваному місці. Порівнявши її зі знахідками в Україні, вони змогли виявити, що артефакти належить загадковій трипільській культурі.

У польському Грубешівському повіті нещодавно виявили надзвичайну знахідку, яка перевернула уявлення істориків про давню історію регіону. Археологи відкопали мідну сокиру, датовану 4-3 тисячоліттям до н. е., яка має особливе значення, пов'язане із загадковою трипільською культурою, пише Arkeonews.

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Трипільська культура процвітала в Південно-Східній Європі в період неоліту і вже давно зачаровує дослідників своєю витонченою керамікою, розвиненими поселеннями та складними соціальними структурами.

Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Виникнувши внаслідок взаємодії різних неолітичних груп у Карпато-Балканському регіоні близько 6-го тисячоліття до н. е., ця культура поширилася на території сучасної Болгарії, Румунії, Молдови та Західної України.

Що робить це відкриття особливо важливим, так це його несподіване місцезнаходження. Хоча трипільські артефакти зазвичай асоціюються з регіонами далеко на сході, знахідка цієї мідної сокири на сході Польщі викликала цікавість і порушила питання про давні культурні обміни та міграційні моделі.

Сокира завдовжки 7,4 см з широким віялоподібним лезом 4,1 см і прямокутним опуклим топорищем 0,9 см х 0,6 см демонструє майстерну металургійну техніку свого часу Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Описуючи сокиру як "цінну реліквію", експерти з Люблінського воєводського консерватора пам'яток ретельно дослідили її розміри та майстерність виготовлення. Сокира завдовжки 7,4 см з широким віялоподібним лезом 4,1 см і прямокутним опуклим топорищем 0,9 см х 0,6 см демонструє майстерну металургійну техніку свого часу.

Щоб розгадати таємниці цього артефакту, археологи тісно співпрацювали, аналізуючи його культурний та хронологічний контекст. Вони виключили приналежність представленої сокири до культур бронзової доби, оскільки артефакт ніяк не відповідає відомим і вже досить добре визнаним типологіям сокир цього періоду.

"Крім того, наша сокира виготовлена досить простим "примітивним" методом лиття, у плоско-опуклій формі, яку вже не використовували в розвиненій металургії бронзового віку. Тому необхідно було звернути увагу на більш ранню епоху неоліту. На жаль, в інвентарях неолітичних культур з Польщі такого еквівалента немає", — розповіли дослідники.

Їхні дослідження привели їх до революційного відкриття. Порівнявши сокиру з подібними знахідками з України, зокрема, з села Щербанівка на Київщині, вони встановили зв'язок з трипільською культурою. Прикметно, що фрагменти кераміки, знайдені разом із сокирою, надали вирішальні докази, які дозволили фахівцям датувати її пізнім періодом між 4 і 3 тисячоліттям до нашої ери.

Значення цієї знахідки виходить за межі простого археологічного інтересу. Вона проливає світло на експансивність трипільської культури, припускаючи, що її вплив простягався далі на захід, ніж вважалося раніше. Ба більше, наявність таких артефактів на сході Польщі натякає на давні торговельні мережі та культурні взаємини, що охоплювали величезні відстані.

Незабаром сокиру передадуть до колекції Грубешівського музею, де вона пройде подальші дослідження.

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