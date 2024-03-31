Джерело вологи для 40 млн людей зникає: одна з найважливіших річок Землі більше не досягає моря

Дослідники намагаються зрозуміти, куди зникає вода в одній із найважливіших річок на планеті, що забезпечує вологою десятки мільйонів людей.

Річка Колорадо — одне з найбільш знакових місць Північної Америки, проте її рівень сьогодні перетнув історичний мінімум. На жаль, одна з найважливіших річок на планеті сьогодні не досягає моря — вчені намагаються зрозуміти, що стало причиною такого скорочення води і як його зупинити, щоб річка Колорадо не була втрачена повністю, пише IFLScience.

Відомо, що протяжність річки Колорадо становить понад 2300 метрів і сьогодні вона є найважливішим джерелом води для більш ніж 40 млн осіб у семи штатах. Ба більше, її води надзвичайно важливі для більш ніж 2 мільйонів гектарів орних земель.

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Водночас за останнє століття річка Колорадо досягла свого історичного мінімуму — вода в ній впала на рекордні 20%. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти причини, через які річка вичерпується.

Основними причинами висушування, через які річка більше не досягає своєї раніше пишної дельти в Каліфорнійській затоці, вже названо:

зміна клімату;

мегапосуха, що триває;

надмірне використання води річки.

Місцева влада 7 штатів, для яких річка Колорадо є основним джерелом води, сперечається про те, як розділити воду, що залишилася, та зупинити її надмірне використання, щоб не допустити повного висушування річки. У результаті вчені вирішили скласти першу у світі повну карту бюджету річки.

Під час дослідження вчені провели детальний аналіз середньорічного водокористування і втрат води в період з 2000 по 2019 роки, а також врахували конкретні види використання, які цьому сприяли. Автори дослідження вважають, що детальні знання про те, як і де використовується річкова вода, можуть допомогти розробити стратегію для порятунку річки.

Автори дослідження зазначають, що їм вдалося включити в аналіз усі прямі види використання води людиною. Результати дослідження засвідчили, що люди відіграють важливу роль в осушенні річки, проте головним "винуватцем" тепер усе ж таки вважають сільське господарство. Результати свідчать, що ця галузь споживає втричі більше, ніж будь-які інші прямі види користування води разом узяті.

Особливу проблему становить іригація в сільському господарстві. Дані вчених свідчать про те, що на неї припадає 74% прямого користування людиною води з річки Колорадо, а також понад 50% загального споживання води. Майже дві третини цієї води використовували спеціально для зволоження сільськогосподарських культур, використовуваних на корм худобі.

Розрахунки дослідників свідчать про те, що щорічно споживається в середньому 23,7 млрд кубічних метрів води. Тепер автори дослідження вважають, що висихання річки Колорадо все ж вдасться уникнути, якщо скоротити споживання води на 22-29%. Таким чином люди можуть стабілізувати рівень води у водосховищі вже до середини століття, навіть попри кліматичну кризу.

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