Експеримент NASA створив метеоритний шторм: постраждає Марс

Дослідники кажуть, що це наслідки зіткнення космічного апарату з астероїдом Діморфом.

Ще у 2022 році NASA навмисно направило свій космічний апарат на зіткнення з астероїдом Діморфом. Під час експерименту космічне агентство хотіло перевірити, чи зможе людство відхилити астероїди в майбутньому, якщо вони загрожуватимуть Землі, пише Futurism.

Зіткнення апарату з Діморфом дійсно виявилося досить сильним, щоб відхилити астероїд з його траєкторії. Ще одним результатом зіткнення став масивний слід із каміння і пилу, які були викинуті з поверхні Діморфа.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Шлях, який пройде викинута хмара каменів, вражає. Вчені заспокоюють, що жоден з них не зіткнеться із Землею, але камені перетнуться з орбітою Марса, вважає вважає дослідник Центру координації навколоземних об'єктів ЄКА Марко Фенуччі.

Зіткнення космічного апарату з Діморфом Фото: NASA

"Тонка атмосфера Марса не зможе спопелити осколки, як це відбувається на Землі. Через 6 тис. років осколки Діморфа впадуть на марсіанську поверхню і залишать там кратер", — каже Фенуччі.

Іншими словами, місія NASA DART не тільки успішно відхилила астероїд з його траєкторії, а й стала першим випадком, коли людство створило метеоритний шторм.

Космічний апарат NASA буквально випатрав Діморф, здивувавши навіть учених. Подальші спостереження показали, що внаслідок удару змінилася навіть форма астероїда.

"Ми не очікували, що внаслідок зіткнення буде викинуто так багато валунів, такого великого розміру. Ми вважаємо, що ці валуни сформувалися не під час удару, а вже існували на поверхні Діморфа", — каже керівник слідчої групи DART Енді Рівкін.

Викинуті валуни також можуть становити загрозу для космічного апарату ЄКА "Гера", що летить на зустріч із Діморфом і дістанеться місця призначення 2026 року. На щастя, вчені запевняють, що ймовірність аварії в космосі вкрай низька.

Нагадаємо, до Диморфа оправиться зонд, щоб вивчити його гравітацію. Він повинен буде вивчити наслідки зіткнення, а за допомогою приладу GRASS виміряє гравітацію астероїда Диморф, яка в мільйон разів менша за гравітаційне тяжіння Землі.