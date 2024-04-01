Як хімічні елементи заповнюють космос: Габбл виявив 500 блакитних і червоних зірок (фото)

Програма спостережень ULLYSES є найбільшою з тих, що коли-небудь проводив телескоп Габбл.

У грудні 2023 року космічний телескоп Габбл завершив свою найбільшу програму спостережень з моменту запуску в 1990 році. За допомогою цієї програми телескоп виявив 500 окремих зірок за 3 роки і тепер учені розбирають отримані дані, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічний телескоп Габбл реалізував масштабну програму ULLYSES, у межах якої було виявлено і досліджено 500 блакитних і червоних зірок в ультрафіолетовому світлі. Отримані дані пропонують свіжий погляд на зореутворення, еволюцію зірок і вплив зірок на своє оточення. Аналіз даних проводять вчені з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США.

Повний набір даних ULLYSES містить інформацію про температуру кожної зірки, хімічний склад і швидкість її обертання. Особливий інтерес для вчених становлять надгарячі та масивні блакитні зірки, які в мільйон разів яскравіші за Сонце.

Масивні блакитні зірки живуть швидко і помирають молодими, але водночас створюють метали, а цей термін астрономи використовують для опису хімічних елементів, важчих за водень і гелій. Після того як масивні зірки вибухають надновими, їхні зоряні вітри розсіюють хімічні елементи, створені цими зірками, по космосу. Розуміння природи цих вітрів є важливим для розуміння розподілу в галактиці важких елементів, які стануть будівельними блоками зірок і планет наступного покоління.

Блакитні зірки в галактиці Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Кожне наступне покоління зірок має більшу концентрацію металів, ніж попереднє. Зірки першого покоління, що утворилися в той час, коли більшість атомів у Всесвіті складалися з водню і невеликої кількості гелію, вважаються бідними на метали, тоді як пізніші покоління зірок, включно з Сонцем, багаті на метали.

Габбл вивчив блакитні зірки в галактиках, близьких до Чумацького Шляху, які мають мало металів. Так, ці зірки можуть виступати як замінники найбільш ранніх зірок, допомагаючи вченим досліджувати зірки, які існували в молодому Всесвіті.

Також Габбл вивчив молодих червоні зірки, які холодніші за Сонце. Ці зірки також розташовуються в активних областях зореутворення поруч із нашою галактикою.

На початку своєї історії, збираючи масу з оточуючих їх газових і пилових дисків, ці молоді червоні зірки створювали турбулентність у своїх системах, випускаючи високоенергетичне ультрафіолетове і рентгенівське світло. Це вплинуло на диски, де формуються планети навколо цих зірок, і могло вплинути на те, чи зможуть планети, які в кінцевому підсумку народяться навколо цих зірок, коли-небудь бути придатними для життя.

Спостереження можуть допомогти вченим краще зрозуміти процеси, за допомогою яких ці молоді зірки збирають матерію зі свого оточення, щоб накопичити масу, необхідну для запуску термоядерного синтезу.

Це дослідження показує, що навіть після більш ніж трьох десятиліть спостережень Габбл все ще надає новаторські наукові результати.

Як уже писав Фокус, експеримент NASA створив метеоритний шторм через який постраждає Марс. Дослідники кажуть, що це наслідки зіткнення космічного апарату з астероїдом Діморф.