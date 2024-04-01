Диявольську комету-вулкан уже добре видно в нічному небі: скоро буде поруч із Землею (фото)

Кріовулканічну комету з "рогами" найближчими днями можна спостерігати в нічному небі північної півкулі нашої планети.

Комету 12P/Понса-Брукса, яка відома ще як комета Диявола, у перший тиждень квітня можна побачити в нічному небі в той час, коли вона наближається до Сонця, але біля Землі вона опиниться через 2 місяці. Зовсім нещодавно у цієї комети виявили дуже цікаву приховану особливість, а зараз унікальний астрономічний об'єкт можна побачити за допомогою бінокля або телескопа, пише Earth.

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Комета 12P/Понса-Брукса обертається навколо Сонця з періодом у 71 рік, діаметр її ядра становить 30 км, і вона відома разючими виверженнями. Цей об'єкт отримав прізвисько "комета Диявола" через свій рогатий вигляд, якщо точніше — через незвичайний вигляд її коми. Це оболонка з газу, що оточує ядро комети, і вона торік набула дивної розділеної форми, коли відбулося потужне виверження з ядра комети.

Як і інші комети, 12P/Понса-Брукса складається із суміші льоду, пилу і кам'янистого матеріалу. У міру наближення до Сонця комета змінюється і лід усередині переходить із твердого стану в газоподібний. Унаслідок чого відбувається викид з поверхні комети газу і пилу, що створює її кому і характерний хвіст.

Як і інші комети, 12P/Понса-Брукса складається із суміші льоду, пилу і кам'янистого матеріалу. У міру наближення до Сонця комета змінюється і лід усередині переходить із твердого стану в газоподібний. Унаслідок чого відбувається викид з поверхні комети газу і пилу, що створює її кому і характерний хвіст Фото: Live Science

Комета 12P/Понса-Брукса належить до класу кріовулканічних комет, адже з її ядра вивергається кріомагма, що призводить до збільшення яскравості об'єкта. Чим ближче комета до Сонця, тим вона стає яскравішою. У перший тиждень квітня за допомогою бінокля або телескопа можна спостерігати цю комету в нічному небі, коли її особливо добре видно.

Комета 12P/Понса-Брукса підлетить до найближчої точки біля Сонця 24 квітня, а 2 червня вона буде перебувати в найближчій точці до Землі і вважається, що її можна буде побачити навіть без допомоги спеціальних оптичних засобів.

За словами вчених, яскраву зелену комету, яка має такий колір через особливий хімічний склад, можна побачити над горизонтом на заході незабаром після заходу Сонця. Але рівень її видимості залежить від активності комети.

Комета 12P/Понса-Брукса обертається навколо Сонця з періодом у 71 рік, діаметр її ядра становить 30 км, і вона відома вражаючими виверженнями. Цей об'єкт отримав прізвисько "комета Диявола" через свій рогатий вигляд, якщо точніше — незвичайний вигляд її коми Фото: space.com

Цей астрономічний об'єкт названо на честь двох астрономів, які відкрили дуже багато різних комет. Жан-Луї Понс 1812 року вперше виявив цю комету і з'явилося припущення, що її орбітальний період становить від 65 до 75 років.

А 1883 року Вільям Брукс підтвердив спостереження Понса в тому плані, що виявлений об'єкт дійсно є новою раніше невідомою кометою. Тоді ж з'ясувалося, що період обертання комети навколо Сонця становить 71 рік.

Крім свого разючого зовнішнього вигляду, комети, подібні до 12P/Понса-Брукса, становлять значний науковий інтерес. Вони є залишками зародження Сонячної системи і дослідження цих комет дає ключ до розуміння ранніх етапів її існування.

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