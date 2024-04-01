Найчистіший посуд у світі: вчені розповіли, як правильно завантажувати посудомийну машину

Дослідники підійшли до питання з погляду науки та вивели ідеальний спосіб завантаження посудомийної машини.

У світі існує неймовірна кількість способів завантаження посудомийної машини: у мережі безліч варіантів розкладки посуду, які стверджують, що саме такий варіант дасть змогу найкраще очистити брудні тарілки. Однак усе змінюється, коли у справу вступає наука — інженери та експерти з побутової техніки розповіли, як дійсно варто розкладати посуд у машині, пише Daily Mail.

За словами фізика і завідувача кафедри побутової техніки в Боннському університеті в Німеччині, доктора Райнера Штаммінгера, основна помилка, якої припускаються багато людей — попередньо ополіскують посуд. Вчений зазначає, що в цьому просто нема потреби, оскільки під час використання гарячої води витрачаються додаткові ресурси — вода та енергія.

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Доктор Штаммінгер зазначає, що людям достатньо лише прибрати залишки їжі серветками або виделкою. Він також зазначає, що сильно забруднені стійкими харчовими плямами предмети варто розміщувати на нижній полиці, де розташовані обертові розбризкувачі, оскільки тиск води в цьому місці вищий.

Водночас тендітні скляні предмети та легкі пластикові контейнери слід розміщувати на верхній полиці, щоб вони не розбилися. Також експерт радить не розміщувати дуже брудний посуд у чотирьох кутах на полицях, оскільки вода з круглих розбризкувачів просто не зможе дійти до них. Доктор Штаммінгер також нагадує, що вода в посудомийних машинах підіймається з розбризкувачів, а тому брудний бік посуду має дивитися вниз.

Експерт також радить розміщувати посуд таким чином, щоб між ним залишався простір, і вода могла проходити крізь нього. Деякі вчені радять залишати простір між посудом щонайменше 2-5 сантиметрів — цього достатньо для циркуляції води та мийного засобу.

Учені назвали найефективніший спосіб розкладання посуду Фото: Daily Mail

У 2015 році команда з Бірмінгемського університету провела дослідження, в якому дійшла висновку, що тарілки необхідно розміщувати таким чином: по колу зі стравами, забрудненими вуглеводами, і в центрі зі стравами, забрудненими білками. У дослідженні пояснюється, що вода рухається з вищою швидкістю в центрі, що необхідно для видалення плям на основі вуглеводів. Однак доктор Стаммінгер не згоден із цим твердженням.

За словами менеджера категорії посудомийних машин Дмитра Лейцмана, верхня полиця краще запобігає злипанню брудних столового приладдя під час миття. Утім, він також зауважив, що коли йдеться про столове приладдя, тут "не існує правильного чи неправильного методу".

Водночас експерт не радить класти в посудомийну машину гострі ножі, особливо дорогі кухарські ножі, а також посуд із дерева, вишукану порцеляну або делікатну скляну машину. Річ у тім, що посудомийні машини з часом можуть затупити леза гострих кухонних ножів, унаслідок чого вони відколються або заіржавіють.

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