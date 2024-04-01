Волосся зміцніє і менше випадатиме: три добавки, що оздоровлюють шкіру голови

Найчастіше люди вдаються до допомоги медичних препаратів у разі випадіння волосся, проте експерти вважають, що для боротьби з цим явищем достатньо урізноманітнити свій раціон.

Випадіння волосся, особливо з віком — поширена проблема серед багатьох чоловіків і навіть жінок, але експерти стверджують, що її можна вирішити без медичного втручання. На думку дерматологів і фахівців з догляду за волоссям, включення в щоденний раціон вітаміну D, біотину та гарбузової олії може не тільки зберегти, а й поліпшити здоров'я і зовнішній вигляд нашого волосся. Ці поживні речовини відомі своєю здатністю живити його зсередини, надаючи йому жвавість і об'єм, пише SHEfinds.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Вітамін D, який часто пов'язують із сонячним світлом і здоровими кістками, також вкрай важливий для підтримання здоров'я шкіри голови і волосся. Докторка Елейн Кунг зазначає, що вживання вітаміну D може поліпшити такі стани, як облисіння за жіночим типом, і особливо наголошує на Nutrafol — добавці, яку настійно рекомендують з моменту її появи 2016 року. Докторка Енрізза Фактор наголошує на важливості дієти, багатої на вітамін D, для запобігання випадінню волосся, спричиненого нестачею поживних речовин. Біотин, або вітамін B7, — ще один захисник росту волосся, широко відомий в індустрії краси завдяки своїй ефективності в забезпеченні довшого, сильнішого і блискучішого волосся. Він посилює кровообіг у шкірі голови, сприяючи здоровому росту волосся і покращуючи якість волосся та нігтів.

Олія гарбузового насіння — ще одна добавка, користь якої підтверджують наукові дослідження, кажучи про її переваги для росту волосся та розв'язання проблеми його стоншування. Експертка з догляду за волоссям, Ганіма Абдулла, зазначає, що порівняно з іншими добавками, як-от колаген або кокосова олія, гарбузова олія, поряд із вітаміном D і біотином, вирізняється своєю ефективністю в догляді за волоссям. Проте дуже важливо проконсультуватися з дерматологом або фахівцем з волосся, щоб визначити найкращу добавку для індивідуальних потреб кожної людини, оскільки один спосіб не може підходити всім, коли йдеться про здоров'я.

Доктор Фактор радить включити до свого раціону продукти, багаті необхідними вітамінами та мінералами, зокрема бобові, яйця, горіхи та насіння. Ці поживні речовини життєво важливі для запобігання випадінню волосся і стимулювання його росту. Хоча генетика і вік часто перебувають поза нашим контролем, збалансована дієта, збагачена необхідними поживними речовинами, пропонує практичний і ефективний підхід до підтримки здоров'я волосся.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Також Фокус писав про те, що ШІ виявив речовини, які потенційно перешкоджають старінню. Дослідники за допомогою комп'ютерного методу, а саме моделі машинного навчання, виявили три природні речовини, які потенційно можуть боротися з процесом старіння.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.