Секретний центр, що керує нашими емоціями: виявлено справжню роль мозочка

Частина мозку, яку часто пов'язували лише з нашими рухами, виявилася найважливішим елементом наших повсякденних переживань, почуттів і навіть соціальної поведінки.

Мозочок, який часто вважають координатором рухів у нашому мозку, розкрив ученим свої секрети, і вони виявилися набагато складнішими, ніж вважалося раніше. Розташований у задній частині мозку і схожий на його крихітну версію, він містить три чверті нейронів, ретельно організованих у мозку. Традиційно його роль пов'язували з управлінням нашими фізичними рухами, але нещодавні відкриття спростовують цей вузький погляд на його здібності, пише Wired.

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На великій конференції з неврології дослідники обговорили участь мозочка в широкому спектрі функцій, що виходять за меж моторного контролю, включно зі складною поведінкою, емоціями, соціальною взаємодією і навіть навчанням. Це переосмислення в розумінні зумовлене розвитком експериментальних методів, які поступово відкрили нову роль мозочка в регулюванні не тільки рухів, а й когнітивних та емоційних процесів.

Історично зв'язок між мозочком і рухом не викликав сумнівів, особливо з огляду на спостереження за пацієнтами з його пошкодженням. Однак випадки емоційних і когнітивних порушень після таких ушкоджень натякали на ширшу його роль у наших повсякденних процесах. Спочатку на ці натяки не звертали уваги через відсутність прямих анатомічних доказів, що пов'язують мозочок з областями мозку, які беруть участь у вищих когнітивних функціях. Тепер нові технології дозволили виявити ці зв'язки і виявити великий вплив мозочка на весь наш мозок.

Щільна мережа і його здатність обробляти величезну кількість сенсорної інформації дають йому змогу брати участь у регуляції складної поведінки та емоцій. Дослідження, проведені вченою Ї-Мей Ян, на мишах уже показали, як порушення в мозочку можуть впливати на соціальну поведінку і материнські інстинкти, що дає змогу припустити аналогічний його вплив і на людину. Наприклад, зміни в його роботі пов'язали з аутизмом, а дослідження також підтвердили, що мозочок відіграє найважливішу роль в обробці соціальних сигналів. Ці висновки підкреслюють значення цього маленького, але важливого елемента мозку далеко за межами моторного контролю, звертаючи увагу на його важливість для цілої низки психічних та емоційних процесів.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

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