Чи можна померти, якщо висіти донизу головою: реальна історія жахливої трагедії

Іноді дослідження печер може призвести до трагічного результату.

Обличчя стає червоним, очі заплющуються, у вухах відчувається пульсація — все це можна відчути, якщо висіти вниз головою. Але наскільки небезпечним для життя може бути таке положення тіла? Як показує один трагічний випадок, від цього можна померти, адже така поза чинить сильний тиск на певні органи, пише IFLScience.

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Прикладом того, що, якщо висіти донизу головою довгий час, то це може призвести до смерті, став випадок, який стався 2009 року в печері Натті-Патті в штаті Юта, США. І це ще раз підкреслює небезпеку досліджень печер.

Протягом кількох десятиліть ця печера була популярним місцем для відвідування звичайними людьми, які не є професійними спелеологами. 15 років тому американці Джон Едвард Джонс і його брат Джош заблукали в печері Натті-Патті, адже вони опинилися в місці, яке раніше не було нанесене на карту. Джон заліз у вузький отвір, застряг там і не зміг вибратися. У результаті він залишився висіти на кріпленнях вниз головою.

Лише наступного дня до печери прибули рятувальники і спробували витягнути нещасного чоловіка. Положення, в якому він перебував, сильно навантажувало його серце, яке намагалося відкачувати кров із мозку, чому зазвичай сприяє гравітація. Рятувальники вживали всіх можливих заходів для порятунку Джона, але так і не змогли нічого зробити. Зрештою чоловік після 27 годин перебування в положенні вниз головою помер від зупинки серця. Рятувальники спробували забрати труп, але також не змогли цього зробити і за тиждень печеру назавжди закрили і вона стала могилою для Джонса.

У тілі людини є орган під назвою брижі, який утримує органи травлення на місці, коли людина стоїть прямо, і це запобігає зіткненню таких органів, як печінка, з органами під нею. Брижі простягаються від задньої частини черевної порожнини до кишківника, тож, хоча вони й можуть стабілізувати органи, їх недостатньо, щоб кинути виклик гравітації.

Наші легені та серцево-судинна система отримують вигоду від гравітації, що допомагає легеням наповнюватися повітрям, а крові переміщатися по тілу. Але якщо перевернути людину вниз головою, то все зміниться. Як показує одне з досліджень, присвячене випадкам смерті людини в такому положенні, серцева недостатність є найімовірнішою причиною смерті людей, які перебувають у перевернутому стані.

Результати експериментів на людях і тваринах у реальних і змодельованих умовах мікрогравітації підтверджують це припущення. Тривале, підвищене навантаження на серце в перевернутому положенні тіла в кінцевому підсумку призводить до смерті.

Нагадуємо, що автори недавнього дослідження припустили, що гравітаційні хвилі є необхідною умовою для виникнення людей на Землі. Саме ці хвилі сприяють появі критично важливих для людини хімічних елементів, вважають вчені, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що найбільше за масштабами масове вимирання на Землі сталося через надлишок життєво важливого для живих істот хімічного елемента.