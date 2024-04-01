Люди не змогли б з'явитися без гравітаційних хвиль: що говорить нова теорія

Для появи життя потрібні лише кілька хімічних елементів, але для появи людини потрібно щось більше, вважають учені.

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Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, стверджують, що без таких космічних явищ, як гравітаційні хвилі, люди не змогли б з'явитися на Землі, пише IFLScience.

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Хімічні елементи, необхідні для появи життя

Для виникнення найпростішого життя необхідно всього кілька хімічних елементів: водень, вуглець, азот, кисень, фосфор і сірка. Водень виник унаслідок Великого вибуху. Вуглець, азот і кисень з'явилися внаслідок термоядерного синтезу в ядрах звичайних зірок. Фосфор, як і багато інших хімічних елементів, виникає внаслідок вибуху наднових, які також створюють сірку. Ці ж вибухи розсіюють хімічні елементи по космосу.

Усім ссавцям на Землі потрібні щонайменше 20 хімічних елементів, але автори нової теорії припускають, що для створення двох із них потрібно щось більше, ніж просто вибух наднової. Замість цього вони виникають у результаті r-процесу, який відбувається під час вибуху кілонових, коли зливаються дві нейтронні зірки.

Зіткнення нейтронних зірок

Злиття нейтронних зірок є продуктом гравітаційних хвиль. Імовірність того, що два такі маленькі об'єкти, як нейтронні зірки, зіткнуться один з одним на просторах Всесвіту, дуже мала. Нейтронні зірки виникають унаслідок вибуху наднових, коли зірки мають надто малу масу, щоб перетвориться наприкінці свого життя на чорні діри. Але нейтронні зірки часто існують парами і кружляють навколо одна одної.

Потужне прискорення, спричинене гравітаційною взаємодією двох щільних об'єктів, створює гравітаційні хвилі, які забирають енергію. Ця енергія виникає через рух двох нейтронних зірок, які зливаються з часом, потім виникає вибух кілоновій і створюються хімічні елементи в результаті r-процесу.

Злиття нейтронних зірок є продуктом гравітаційних хвиль. Імовірність того, що два такі маленькі об'єкти, як нейтронні зірки, зіткнуться один з одним на просторах Всесвіту, дуже мала Фото: wikipedia

Без гравітаційних хвиль не було б людей

Без гравітаційних хвиль кілонові виникали б набагато рідше або ж узагалі б не виникали, а отже рідше б з'являлися елементи r-процесу або ж не з'являлися б узагалі, вважають учені. Оскільки елементи r-процесу включають йод і бром, а обидва необхідні для людини, без гравітаційних хвиль, не було б людей.

Очевидно, що якби на Землі був дефіцит йоду і брому, еволюційний шлях людини був би іншим, тобто люди могли б з'явиться, але були б зовсім іншими. Люди залежать від йоду, що надходить у щитоподібну залозу для регулювання обміну речовин, а також від брому для розвитку тканин. Однак, враховуючи мільйони років, можливо, тварини могли б еволюціонувати та виконувати аналогічні ролі, використовуючи інші елементи.

Теорія, яку складно перевірити

Такий сценарій неможливо довести або спростувати, якщо тільки не виявити планети, де немає елементів r-процесу. Але ще потрібно знайти такі планети, де існує розвинене розумне життя.

З іншого боку, йод і бром, є не єдиними елементами r-процесу, які потрібні людині. Науковці зазначають, що молібден використовується як тваринами, так і рослинами для перенесення атомів кисню, і що торій та уран, ймовірно, є причиною тектоніки плит, можливо, однієї з найважливіших характеристик Землі.

Автори дослідження визнають, що є ще багато моментів, які потрібно перевірити. Ба більше, невелика частина йоду на Землі надходить унаслідок s-процесу, для якого не потрібні гравітаційні хвилі. І цієї кількості, можливо, було б достатньо для підтримки еволюції ссавців.

Як уже писав Фокус, виявлено найменший супутник Чумацького Шляху, і він кидає виклик поняттю галактика.

Також Фокус писав про те, що одного разу кисень знищив майже все живе на Землі. Під час події, відомої, як Киснева катастрофа, Земля замерзла і майже всі живі організми на планеті вимерли.