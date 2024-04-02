Знайдено найдавніший шматок кори Землі: з нього виросла Фінляндія

Дослідники кажуть, що це сталося, коли поверхня нашої планети була повністю покрита водою.

У Фінляндії були знайдені річкові кристали, в яких виявили частину шматочка земної кори з серця стародавнього континенту, пише LiveScience.

За словами вчених, кристали мінералу циркону утворилися глибоко в земній корі. Вони можуть дати ключ до того, як формувалися найдавніші корінні породи Європи 3,75 млрд років тому.

Під час дослідження команда вивчила три геохімічні індикатори: уран-свинець, лютецій-гафній і кисень. Це було необхідно для того, щоб датувати знайдені кристали і зіставити їх з іншими.

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Аналіз показав, що вони мають справу з частиною земної кори, яка старша на 250 млн років за передбачувану, і ймовірно, вона була частиною Гренландії. Таким чином дослідження проливає світло на те, як формувалися і росли архейські кратони — найдавніші частини континентальної кори. Відомо, що вони сформувалися в докембрійську архейську епоху (від 4 до 2,5 мільярдів років тому). Саме тоді на Землі вперше виникло життя.

"Розуміння цього процесу, проливає світло на те, чому наша планета є єдиною в Сонячній системі, де є життя. Без фіксованих континентів і води нас би не було тут. Континенти впливають як на океанічні течії, так і на клімат, що має вирішальне значення для життя на Землі", — каже провідний автор Андреас Петерссон, геохімік із Копенгагенського університету.

Докази існування ранньої архейської кори виявили в регіонах Пудас'ярві та Суомуярві у Фінляндії. Кристали з цих місць мають такий самий ізотопний запис, що й породи північноатлантичного кратона Західної Гренландії. На основі цього вчені припускають, що частина фінської кори утворилася в Гренландії.

На думку дослідників, кора відірвалася від Гренландії і вирушила в подорож, яка зайняла сотні мільйонів років, перш ніж "пустити коріння" в місці, де зараз розташована Фінляндія.

Дослідники припускають, що частина кори відкололася, коли Земля була повністю покрита водою.

"Земля на той час була водною планетою, як у фільмі "Водний світ", але без кисню", — каже геолог із Копенгагенського університету Тод Вейт.

Нагадаємо, під Середземним морем земна кора несподівано встала догори дригом. Дослідники вважають, саме це стало причиною виникнення численних землетрусів.